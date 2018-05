Líder da oposição da Arménia apela a desobediência civil

O líder da oposição da Arménia, Nikol Pashinyan, apelou esta terça-feira a uma campanha nacional de desobediência civil. O apelo foi feito depois de o responsável não ter conseguido ser eleito primeiro-ministro. Pashinyan era o único candidato numa votação parlamentar, mas não conseguiu o apoio necessário de 53 deputados.

A Arménia vive atualmente num contexto de profunda crise política após duas semanas de protestos contra o Governo. A votação foi de 45 a favor e 55 contra, com o Partido Republicano, partido no poder, a rejeitar a candidatura de Pashinyan durante uma sessão extraordinária do Parlamento.

Encabeçando as manifestações que forçaram a demissão do primeiro-ministro Serzh Sargsyan, Pashinyan disse que a decisão do Partido Republicano de não apoiar a sua candidatura representa um “insulto ao povo”. Mesmo depois de perder a votação, foi saudado por uma multidão de dezenas de milhares na capital do país, Yerevan.

Nikol Pashinyan anunciou que a partir da manhã desta quarta-feira, os seus apoiantes iniciariam uma greve geral e bloqueariam estradas, estações ferroviárias e aeroportos. Os protestos serão pacíficos, esclareceu, pedindo à polícia que baixe a guarda e participe no movimento.