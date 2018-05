França reforça contingente policial na sequência dos confrontos do 1.º de Maio

As autoridades francesas vão aumentar o número de polícias para a próxima ronda de protestos contra as reformas económicas, na sequência dos violentos confrontos que marcaram a manifestação anual do 1.º de maio em Paris. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna, Gérard Collomb.

Segundo dados avançados pela polícia, 109 pessoas foram mantidas sob custódia depois dos confrontos de terça-feira, quando anarquistas mascarados e encapuzados tomaram de assalto a tradicional marcha do Dia do Trabalhador, organizada por sindicatos, partindo montras e incendiando carros em várias partes da cidade.

O ministro Gérard Collomb saiu em defesa do modo como a polícia atuou, enquanto políticos da oposição criticaram o Governo por não ter feito o suficiente para evitar a violência. Em viagem oficial à Austrália, o Presidente Emmanuel Macron condenou a violência.

Para esta semana estão previstas outras manifestações, em protesto contra os planos de reforma económica do Presidente. “Haverá um número ainda maior de forças de segurança que terão como missão separar aqueles que querem manifestar-se daqueles que pretendem vandalizar”, anunciou o ministro francês à televisão France 2.