Ex-PM da Malásia quer derrubar atual chefe de Governo

O antigo primeiro-ministro da Malásia, Mahathir bin Mohamad, vai voltar à disputa política para derrubar o seu ex-protegido e atual chefe de Governo, Najib Razak, e recuperar o poder. Em entrevista publicada esta quarta-feira no jornal inglês “The Guardian”, Mohamad, com 92 anos, reconhece que deveria estar a desfrutar da sua reforma, mas concorre novamente ao cargo por este estar ocupado atualmente por um “corrupto”.

A decisão de voltar à refrega eleitoral foi tomada com “grande relutância” e “é ainda bastante inesperada”, afirma. “Pensava que me ia reformar e passar um bom bocado, mas as pessoas exigiram, pediram insistentemente que fizesse alguma coisa. Tive de formar um partido. Tive de estar diretamente envolvido. Não tenho escolha”, sentencia.

Apesar da mão de ferro com que governou a Malásia entre 1981 e 2003, Mohamad apresenta-se agora como um mártir na sua bravata contra o atual primeiro-ministro. “Esta eleição é pessoal. Sinto-me traído por ele, não consigo evitar. Najib não pode separar as coisas pessoais do trabalho político”, disse. Neste último ponto, Mohamad refere-se à proibição decretada por Najib Razak de qualquer pessoa do Governo entrar em contacto com ele, mesmo aqueles que Mohamad conhece há anos.

Questionado sobre o motivo por que pretende derrubar o atual chefe de Governo, Mohamad justifica: “Este homem rouba dinheiro. Não algumas centenas de dólares, não alguns milhares de dólares – ele roubou biliões de dólares e isso ficou provado aqui na Malásia e nos EUA”. O primeiro-ministro “colocou a Malásia ente os dez países mais corruptos do mundo e temos provas para mostrar”, provas também de que “proibiu as pessoas de falar sobre isso” e de que “está a usar dinheiro para comprar pessoas”, acrescentou.

A determinação em derrubar o chefe do Executivo é tal que no ano passado Mohamad formou o seu partido político e fez uma aliança com a coligação da oposição, liderando agora um grupo de partidos que ele próprio tentou destruir quando era primeiro-ministro.

No início do mês passado, Najib Razak anunciou que iria dissolver o Parlamento, abrindo assim caminho à convocação de eleições gerais num prazo de 60 dias, eleições que podem significar o seu fim à frente do Governo. O primeiro-ministro tem sido acusado pela oposição de favorecer a sua própria administração com “truques sujos” para assegurar o cargo que mantém desde 2009.