Empresa envolvida no escândalo do Facebook fecha escritórios nos EUA e Reino Unido

Cambridge Analytica é acusada de roubar informações dos utilizadores do Facebook para influenciar as eleições norte-americanas que terminaram com a vitória de Trump

A Cambridge Analytica, a empresa envolvida no escândalo do Facebook sobre o roubo de informações de utilizadores, vai fechar os seus escritórios nos EUA e no Reino Unido, avançou esta quarta-feira o “Wall Street Journal”, citando fontes internas. O grupo britânico de que faz parte a empresa, o SCL (Strategic Communication Laboratories) também irá encerrar, segundo o mesmo jornal, que cita neste caso o seu fundador Julian Wheatland. Segundo o site “Gizmodo”, o fundador pediu aos trabalhadores dos escritórios norte-americanos para entregarem “imediatamente” os cartões que dão acesso aos edifícios. A notícia do encerramento foi entretanto confirmada pela própria Cambridge Analytica, que em comunicado afirmou que o grupo SCL apresentou um pedido de insolvência e que a empresa de análise de dados fará o mesmo em breve. A Cambridge Analytica é acusada de ter utilizado dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump. O presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexandre Taylor, foi afastado e Mark Zuckerberg, fundador da rede social, foi chamado a prestar esclarecimentos perante o Congresso norte-americano.