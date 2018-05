Bruxelas diz que Portugal não terá cortes nos pagamentos diretos

O corte no orçamento agricultura vai afetar sobretudo os fundos paro o desenvolvimento rural, que os agricultores portugueses conhecem como "Segundo Pilar" da Política Agrícola Comum, e ao qual Portugal vai agora buscar quase 4 mil milhões de euros (período 2014-2020). "O corte global no Orçamento da Política Agrícola Comum é de 5%", confirmou hoje o irlandês Phil Hogan. O Comissário com a pasta da Agricultura justifica a decisão com a saída do Reino Unido, que vai deixar um buraco orçamental de cerca de 12 mil milhões de euros por ano, e com a necessidade de canalizar verbas também para as novas prioridades, com as migrações, o digital ou a segurança e defesa.

Ao mesmo tempo, o comissário irlandês tenta desdramatizar a situação quanto ao Primeiro Pilar da PAC. "Os pagamentos diretos não vão cair mais do que 3,9%", garante, adiantando que em alguns países, como Portugal, não haverá cortes nas ajudas diretas por hectare, enquanto outros estados-membros vão até ter aumentos nesta área. O Primeiro Pilar representa atualmente para Portugal mais de 4 mil milhões de euros.

Apesar dos cortes, Bruxelas tenta reduzir as diferenças que ainda existem entre países, uma vez que nem todos recebem o mesmo dinheiro por hectare. "Não haverá redução nos pagamentos para países como a Roménia, Eslováquia e Portugal", garante Hogan, explicando que Estónia, Letónia e Lituânia vão até ter aumentos "de 13,6%,13,2% e 12,3% respetivamente". Os restantes países sofrem cortes que, no máximo, chegaram a 3,9%. Em conferência de imprensa, tentou ainda tranquilizar os pequenos e médios agricultores. "Em termos de pagamento individual aos agricultores, quando se tem em conta os tetos e o sistema de redistribuição de pagamentos que vamos introduzir, o impacto destes cortes serão mais baixos para os pequenos e médios agricultores", garante.

A 29 de maio, Bruxelas deverá avançar com uma proposta legislativa mais detalhada para a PAC, que deverá também ajudar a perceber como serão os envelopes nacionais. Uma negociação que vai envolver também os 27 estados-membros e o Parlamento Europeu.