Aras Amiri: mais uma detenção no Irão sem que ninguém saiba exatamente porquê

Trata-se do quarto caso do mesmo género conhecido nos últimos meses

Cidadãos com dupla nacionalidade, britânica e iraniana, ou iranianos com ligações a instituições britânicas continuam a ser detidos no Irão sem que ninguém saiba porquê. O mais recente caso, noticiado esta quarta-feira pelo jornal “The Guardian”, diz respeito a uma mulher, Aras Amiri, 32 anos, que foi detida pelas autoridades enquanto visitava a família no país onde nasceu. Foi um primo seu, Mohsen Omrani, que confirmou o desaparecimento ao jornal britânico, já depois de ter publicado uma mensagem no Facebook em que dizia que Aras Amiri, que vive no Reino Unido há dez anos, fora detida dias antes das comemorações do Ano Novo persa, que têm lugar a 21 de março, e que se encontra numa prisão no centro de Teerão há quase dois meses. Segundo Mohsen Omrani, Aras terá sido acusada de “agir contra a segurança nacional”, uma explicação vaga e ambígua e que tem sido usar para justificar outras detenções de ativistas e jornalistas no país. Também não terá sido ainda permitido à iraniana falar com o seu advogado.

O Governo iraniano ainda não prestou quaisquer esclarecimentos sobre o caso e as autoridades britânicas já se mostraram preocupados com o caso, sobretudo por se tratar do quarto conhecido nos últimos meses. Abbas Edalat, um professor do Imperial College em Londres, foi detido em abril pela Guarda Revolucionária do Irão, e de Mahan Abedin, um escritor investigador iraniano que vive atualmente no Reino Unido, continuam a chegar notícias interruptas desde que viajou recentemente para o Irão. O seu editor na Hurst Publishers, Michael Dwyer, disse ter recebido um e-mail de Abedin na segunda-feira mas ainda assim está preocupado. “Não temos forma de verificar que a mensagem é mesmo dele e o seu silêncio antes disso deixou-nos bastante preocupados, tendo em conta as detenções recentes de cidadãos britânico de ascendência iraniana.” O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos já pediu informação sobre o escritor e investigador às autoridades iranianas.

O caso mais polémico, porém, é mesmo o de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, uma jornalista da Reuters que está presa no Irão desde abril de 2016, a cumprir uma pena de prisão de cinco anos depois de ter sido acusada de espionagem. Foi detida no aeroporto de Teerão, capital do país, no momento em que ela e a sua filha, Gabriella, se preparavam para regressar ao Reino Unido, depois de umas férias no Irão, onde vivem os pais da jornalista.

Também Aras Amiri chegou ao Irão com o propósito de visitar os pais. Um porta-voz do British Council, organização para a qual ela trabalha, disse ao “Guardian” que Amiri não estava em viagem de trabalho e que a organização sediada no Reino Unido tinha conhecimento de que “um dos seus funcionários, de nacionalidade iraniana, havia sido detido no Irão durante uma visita familiar”. Segundo Mohsen Omrani, Aras Amiri visitara frequentemente o país nos últimos anos sem nunca ter tido problemas. Além de trabalhar no British Council, Aras é estudante de Filosofia da Arte na Universidade de Kingston e trabalhou, no passado, em festivais de cinema, tendo ainda colaborado em projetos de intercâmbio entre o Reino Unido e o Irão e desenvolvido atividades em colaboração com o departamento artístico do Ministério da Cultura iraniano.

Não há por enquanto uma explicação para a alegada detenção de Aras Amiri mas o britânico “The Guardian” nota que já em 2009 o Governo do Irão ordenou o encerramento dos escritórios do British Council em Teerão em reação ao lançamento indesejável do serviço persa da BBC em Londres. No mesmo ano, e na sequência dos protestos contra o resultados das eleições presidenciais, foram detidos pelas autoridades vários funcionários locais que trabalhavam na embaixada britânica.