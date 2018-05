“Agora está tudo bem”. Mas está mesmo, Arménia?

Foram quase três semanas de enorme incerteza e protestos nas ruas, mas nas últimas horas desta quarta-feira tudo parece ter mudado com o anúncio do Partido Republicano (no poder) de que afinal irá apoiar a candidatura do líder da oposição, Nikol Pashinyan, a primeiro-ministro do país. Mostram-no os vídeos filmados nas ruas de Yerevan que nos chegam pelo telemóvel e também as palavras de quem os captou. “Não há violência, agressões e até agora não houve feridos. Ouve-se, por outro lado, muito barulho e vê-se que as pessoas estão felizes”, conta ao Expresso Lilit Khachatryan, de 29 anos.

Depois de ter rejeitado a candidatura de Nikol Pashinyan a primeiro-ministro durante uma sessão extraordinária no Parlamento arménio (45 votos a favor e 55 contra), o Partido Republicano (no poder), anunciou que os republicanos não pretendem apresentar um candidato às novas eleições marcadas para 8 de maio e que vão apoiar o candidato que seja nomeado por pelo menos um terço dos deputados do Parlamento. Isso deixa Nikol Pashinyan sozinho na corrida da qual sairá, como tudo indica, vencedor.

Apesar de ter participado nos protestos, Lilit Khachatryan não subscreve as exigências dos restantes manifestantes e diz estar ali, sobretudo, por querer “estar informada” e “esclarecer algumas dúvidas”. “Acho que isto representa uma grande ameaça para nós. Os meus amigos acham que isto é um verdadeiro protesto e a verdade é que toda a gente está na rua, a gritar e a mostrar o seu apoio ao líder da oposição. Mas temos de esperar pela segunda volta, porque se o Parlamento decidir não voltar a apoiar Pashinyan, então será dissolvido”. E isso, diz, só trará “mais instabilidade” a um país que, 30 anos depois, continua em guerra com o Azerbaijão pela conquista de Nagorno-Karabakh, enclave de maioria arménia integrado naquele país. “Será uma boa oportunidade para os azeris nos atacarem. Toda a gente tem medo disso, mas por alguma razão isso não tem impedido a população de sair à rua nas últimas semanas”, diz.

Foi Nikol Pashinyan, líder da oposição, quem assumiu desde o início o rosto deste que o próprio descreveu como o último capítulo da “revolução de veludo”, em referência aos protestos pacíficos que, em dezembro de 1989, levaram à queda do regime comunista na antiga Checoslováquia. Com 42 anos e uma longa carreira na área do jornalismo - começou por escrever para várias publicações arménias e tornou-se editor e depois diretor do jornal “The Armenia Times”, tendo sido por esta altura acusado de difamação e calúnia contra várias pessoas - Pashinyan esteve preso dois anos, acusado de incitar os protestos que se seguiram às eleições de 2008.

Ao longo das últimas semanas, os manifestantes começaram por exigir a demissão do primeiro-ministro Serge Sarkissian, que assumira o cargo depois de terminado o seu segundo mandato como Presidente do país e depois de uma revisão constitucional que retirou poder ao chefe de Estado e reforçou as competências do Executivo. Quando Sarkissian apresentou a sua demissão, admitindo que “estava enganado” e que Pashinyan “tinha razão”, os protestos centraram-se na exigência de uma transição política através de eleições legislativas antecipadas.

Nikol Pashinyan conseguiu mobilizar milhares de pessoas descontentes e isso, não sendo um atestado da sua imensa popularidade, é pelo menos um aviso aos que eventualmente menosprezam a sua base de apoio. “A maioria das pessoas gosta dele”, diz Lilit Khachatryan, acrescentando logo de seguida: “Mas eu não”. Porquê? “Não confio nele”, responde simplesmente. Rafayel Neutrino, 23 anos e estudante de Engenharia Nuclear na Universidade da Arménia, tem outra opinião. “Acho que Pashinyan é um político muito inteligente.”

Nikol Pashinyan era o único candidato ao cargo de primeiro-ministro interino, apoiado pela coligação Yelk e os restantes partidos da oposição, mas não conseguiu obter o apoio necessário de 53 deputados (de um total de 105, sendo a maioria deles republicanos). Acusou o Partido Republicano de ter “insultado o povo” ao não apoiar a sua candidatura e apelou de imediato a uma campanha de desobediência civil, com greves e estradas, estações ferroviárias, aeroportos e edifícios governamentais bloqueados. No entanto, desde que o Partido Republicano anunciou que ia apoiá-lo nas próximas eleições a “situação melhorou muito e os protestos pararam”. “Agora está tudo bem”, diz Rafayel Neutrino.