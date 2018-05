União Europeia só está isenta das "tarifas Trump" mais um mês

Poderá ser o último adiamento à imposição de tarifas sobre a importação de aço e alumínio que os Estados Unidos aprovam. A garantia é do prórpio Donald Trump, Presidente do país que, em cima do prazo limite, acabou por estender por mais um mês a isenção desses impostos a países como o Canadá e a União Europeia. A comercial que estava no horizonte fica assim adiada mas a União Europeia pode tornar-se um dos poucos - ou mesmo o único - aliado dos Estados Unidos a sofrer com as tarifas se não se encontrar um caminho rápido para as negociações já que muitos dos países sul-americanos estão envolvidos em conversações no âmbito do NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), e já há pré-acordos com a Coreia do Sul e com a Austrália, como explica a página Vox. Daqui a exatamente um mês as controversas tarifas norte-americanas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, que entraram em vigor em 23 de março, podem cair como uma bomba na indústria europeia. Este foi, alías, um dos assuntos mais importantes discutidos nas visitas de Angela Merkel, Chanceler alemã, e Emmanuel Macron, Presidente francês, aos Estados Unidos no fim de abril mas as últimas notícias parecem mostrar que Trump não ficou convencido.

A reação de Bruxelas já se fez ouvir, e a ordem é que não se negoceia sob ameaça. "A decisão dos EUA prolonga a incerteza dos mercados, que já está a afetar as decisões das empresas", criticou a Comissão Europeia em comunicado divulgado esta terça-feira pela agência Lusa. O braço executivo da UE defende que os seus Estados membros devem gozar de uma isenção "total e permanente", uma vez que as medidas que a administração dos EUA ameaça aplicar "não podem ser justificadas com base na identidade nacional". Neste contexto, a Comissão recordou que "o excesso de capacidade nos setores do aço e do alumínio não é originário da UE", mas "pelo contrário, a UE comprometeu-se nos últimos meses, a todos os níveis possíveis com os EUA e outros parceiros, a encontrar uma solução nesta matéria."

Bruxelas também enfatizou que "continuamente" a União tem mostrado abertura para abordar todas as questões sobre o acesso ao mercado de interesse de ambas as partes, mas também deixou claro que, como parceiro e amigo dos Estados Unidos, "não vai negociar sob ameaça".

"Qualquer futuro programa de trabalho transatlântico deve ser equilibrado e mutuamente benéfico", acrescentou naquele comunicado.

O executivo acrescenta que a Comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, esteve em contacto nas últimas semanas com o Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, e com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e que esses contactos "vão continuar".