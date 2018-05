Pelo menos 24 mortos em explosão numa mesquita na Nigéria

Pelo menos 24 pessoas terão morrido esta terça-feira no norte da Nigéria devido a uma explosão perto de uma mesquita na cidade de Mubi, no n norte do país, segundo avança a agência de notícias Associated Press. As explosões coincidem com o modus operandi do grupo terrorista Boko Haram que desde 2009 tem mantido a Nigéria subjugada à violência.

Os ataques a locais com uma grande concentração são comuns e, na passada quinta-feira, o mesmo grupo fez explodir uma outra bomam em Maiduguri, no estado de Borno, matando quatro pessoas. Abdullahi Yerima, comissário da polícia do estado de Adamawa, ao qual pertence Mubi, disse que um primeiro ataque foi conduzido por um bombista suicida por volta das 13h00 hora local (12h00 em Lisboa) e que uma segunda bomba terá explodio a cerca de 200 metros do local, quando as pessoas ja estavam em fuga. Até 2014, os Boko Haram detinham algum território no estado de Adamawa mas o exército nigeriano conseguiu expulsar o grupo em 2015. Mubi era das zonas mais calmas do país até o terror ter voltado já no fim de 2017 quando um novo ataque bombista matou 50 pessoas.

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, encontrou-se no início da semana com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, e Trump prometeu ajuda aos nigerianos na luta contra o grupo terrorista.