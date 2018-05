Onze detidos em tumultos no sul de Moçambique

Onze pessoas foram detidas pela polícia no sul de Moçambique por envolvimento em tumultos ocorridos na segunda-feira na vila da Manhiça, anunciou esta terça-feira fonte policial. Um grupo da população destruiu dez viaturas, uma casa e chegou a cortar a estrada nacional n.º 1, com a polícia a responder com gás lacrimogéneo.

A agitação surgiu depois de começar a circular a informação de que havia um traficante de órgãos humanos na vila. Os detidos fazem parte do grupo que incendiou a casa do alegado criminoso, sendo que o homem perseguido acabou por pedir refúgio no posto da polícia. As autoridades policiais anunciaram que tem investigações em curso para esclarecer o caso.

Tumultos provocados pela população quando procura fazer justiça pelas suas próprias mãos são frequentes em todo o território moçambicano.

Em 2016, registou-se uma média de dois linchamentos populares por semana, 27 dos quais acabaram em morte, segundo dados da Procuradoria-Geral da República.