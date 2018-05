O fim de um segredo: já se conhecem as 50 perguntas que Mueller tem para Trump - e não há uma que seja fácil

Robert Mueller, o homem que lidera a equipa que está a investigar os contactos mantidos entre responsáveis da campanha de Donald Trump e russos ligados ao Kremlin antes das eleições presidenciais de 2016 tem um caderno cheio de perguntas. São perto de 50, segundo revelou o diário nova-iorquino “The New York Times”, e muitas preocupam-se em esclarecer se o Presidente dos Estados Unidos terá ou não tentado obstruir a progressão da investigação.

Há perguntas de resposta aberta que parecem ser uma tentativa de esclarecer não um acontecimento específico mas sim clarificar a forma de pensar do Presidente e outras muito mais diretas. Há perguntas sobre os ímpetos enraivecidos que acontecem no Twitter do Presidente e outras em que Mueller pede a Trump que detalhe as razões para ter despedido o ex-diretor do FBI, James Comey. As suas relações pessoais não ficam fora do inquérito: a possível relação do seu genro, Jared Kushner, com os russos e a alegada tentativa deste em estabelecer um canal privilegiado de comunicação com a Rússia é explorada na lista de perguntas tal como o são os negócios de Trump na Rússia e o papel do seu advogado Michael Cohen neles. Há pouco destes 15 meses de Administração Trump que não caiba dentro do perímetro de investigação de Mueller mas Donald Trump já disse, através do Twitter, que a divulgação deste documento “é uma vergonha” e que todo o processo é uma “caça às bruxas”. Trump queixou-se ainda do facto de toda a investigação ao conluio com os russos, que, segundo Trump, não existiu, ter sido iniciada através da publicação de informação secreta. Donald Trump não tem que responder a estas perguntas.

1 - Qual foi a sua opinião sobre o documento publicado por James Comey, em janeiro de 2016, sobre a possibilidade de interferência russa nas eleições norte-americanas?

Esse foi o dia em que os jornalistas deixaram de ter que escrever “alegadas interferências” russas nas eleições norte-americanas porque tanto a CIA como o FBI disseram ter provas que entidades russas tinham tido influência num processo para denegrir a imagem de Hillary Clinton em favor de Donald Trump.

2- Como reagiu aos outros acontecimentos desse dia, nomeadamente a referência ao “dossier Steele”?

O “dossier Steele” é um relatório, escrito por um espião britânico reformado, Christopher Steele, onde ele defende que a Rússia tinha informação comprometedora sobre Donald Trump tendo a questão de que o Presidente podia estar “na mãos dos russos” sido discutida com muita frequência nos meios de comunicação social nessa altura. James Comey informou Trump diretamente do conteúdo do relatório.

3 - Qual foi a intenção do seu telefonema para James Comey dias 30 de março e 11 de abril de 2017?

James Comey disse que Donald Trump lhe ligou por duas vezes a pedir que ele dissesse publicamente que o Presidente dos Estados Unidos não estava sob investigação do FBI com relação ao tema das interferências russas. No segundo telefonema, Trump terá dito, segundo Comey: “Eu tenho-lhe sido muito leal, muito leal. Nós temos isso entre nós, sabe?”

4 - Em relação ao afastamento de James Comey . Quando é que essa decisão foi tomada? Como? Por quem? Porquê? Quem teve um papel nessa decisão?

Segundo conta o “New York Times”, uma parte da investigação de Mueller tem passado por perguntar a outros membros da Casa Branca como é que Trump decidiu despedir Comey. A ideia é comparar esta resposta com a informação que tem recolhido. Os críticos de Trump dizem que ele queria simplesmente alguém que parasse as investigações decorrentes das suspeitas de que responsáveis da sua campanha poderiam ter relações demasiado próximas com russos para tentar encontrar formas de virar a eleição a seu favor.

5 - Porque é que disse, no dia 10 de maio de 2017, a alguns diplomatas russos, que despedir James Comey tinha sido como “o aliviar de uma pressão”?

O mesmo jornal noticiou, há um ano quase exatamente, que, numa reunião com diplomatas russos na Sala Oval, Trump tinha admitido que afastar Comey foi como “o aliviar de uma pressão”. Trump terá dito: “Acabei de despedir o diretor. Ele era um maluco, tinha mesmo um parafuso a menos. Eu estava a enfrentar uma grande pressão por causa da Rússia. Isso foi-me tirado de cima”.

Pouco depois, numa entrevista a Lester Holt, na FOX News, Donald Trump haveria ele mesmo de fazer a ligação entre a investigação de Comey e as razões para o seu afastamento.

6 - Qual foi o objetivo dos seus comunicados em setembro e outubro de 2017 sobre a possibilidade de uma investigação ao próprio Comey?

Depois de testemunhar no Senado, a diretora de comunicação da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que Comey tinha oferecido um relato falso aos seus membros e sugeriu que o Departamento de Justiça investigasse essas alegadas “mentiras”. Logo a seguir Trump sugeria o mesmo: que Comey devia ser investigado por ter colocado uma barreira à volta de Hillary Clinton quando a devia ter investigado. Mais uma vez os críticos mostraram-se preocupados: estaria Donald Trump a instrumentalizar o seu Departamento de Justiça contra os seus rivais políticos?

7 - O que pensou da recusa de Jeff Sessions em liderar a investigação à questão da Rússia?

Donald Trump tem criticado bastante o procurador-geral Jeff Sessions por “falta de lealdade”. Desde cedo que Sessions é um dos mais claros aliados de Trump mas recusou-se a liderar a investigação por ter sido um dos conselheiros de campanha de Trump, tornando-se depois o primeiro membro do governo de Trump a ser entrevistado por Mueller para essa mesma investigação. O “New York Times” revelou que Trump teria humilhado Sessions em uma reunião na Sala Oval, acusando-o de não lhe ser fiel e de “ter que ficar do seu lado”. Sessions tentou entregar a carta de demissão mas Trump nunca aceitou a sua saída. No seu lugar nesta investigação ficou o vice-procurador Rod Rosenstein.

8 - Que discussões manteve sobre o afastamento do conselheiro especial e que fez em relação com o que foi publicado em janeiro de 2018?

Aqui é quando as perguntas de Mueller chegam a ele próprio. Mais uma vez depois de uma investigação às comunicações de Trump, o “New York Times” publicou uma história onde dizia que, em junho de 2017, Trump teria pedido ao seu principal conselheiro legal, Don McGahn, para despedir Robert Mueller mas este ter-se-á recusado. Trump negou que tivesse feito esse pedido.

9 - Quando é que ficou a saber da reunião na Torre Trump?

É primeira pergunta que toca nos acontecimentos de 9 de Junho de 2016, o dia em que homens próximos de Trump, incluindo o seu filho, Donald Trump Júnior, terão arranjado forma de se encontrarem com uma advogada russa que dizia ter “podres” de Hillary Clinton para partilhar. Trump Júnior disse que o seu pai não sabia que a reunião iria acontecer.

10 - Durante a campanha, o que sabia sobre as práticas de hacking dos russos, da sua influência através de redes sociais e outros atos que tivessem como alvo a campanha presidencial norte-americana?

É uma das perguntas mais importantes. Donald Trump elogiou a publicação de emails do Partido Democrata e instou a Rússia a encontrar mais. A investigação de Mueller já chegou a George Papadopoulos, um membro da campanha de Trump a quem foi dito que a Rússia tinha informação que poderia comprometer a candidata democrata. Tanto Donald Trump como todos os seus aliados negam qualquer conluio com os russos durante a campanha para as presidenciais de 2016.