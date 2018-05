Matar sem provas, torturar por vingança: militares iraquianos acusados de responder com atrocidade às atrocidades do Daesh

Descobrir os restos mortais de entre 80 e 100 pessoas numa casa semidestruída e enegrecida num cenário de pós-guerra é sempre motivo para suspeitas, mas ainda o é mais se essa casa for em Mosul, no Iraque, e se esses corpos ou o que resta deles tiverem pertencido a homens que foram acusados de ter colaborado com o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) durante a ocupação da cidade, entre 2014 e 2017.

Os abusos e violações, incluindo perseguição e tortura, de que foram alvo estes suspeitos por parte do Exército iraquiano nas últimas semanas da ofensiva pela reconquista daquela cidade iraquiana foram amplamente denunciados, mas poucos escreveram sobre isso como Abdul-Ahad.

Num longo artigo publicado no jornal britânico “The Guardian”, intitulado “Depois da libertação de Mosul, uma orgia de homicídios”, o jornalista iraquiano, que acompanhou um grupo de soldados iraquianos numa das últimas missões na zona antiga da cidade, descreve o tratamento a que eram submetidos os suspeitos, na maioria dos casos sem que houvesse qualquer prova sólida de que tivessem de facto colaborado com o inimigo.

A certa altura é citado um soldado que, e já depois de ter atirado um velho desgraçado pela janela que não soubera explicar convenientemente por que raio não tinha consigo o seu bilhete de identidade, diz: “Ele é o meu quinto desde o início da batalha. A Al-Qaeda tinha um bom princípio: se suspeitava de alguém ou tinha alguma prova, por mais insignificante que fosse, contra alguém, executava-o. Diziam que se fosse culpado, era merecido o que lhe estava a acontecer. Se essa pessoa, pelo contrário, fosse inocente, então o seu sangue seria expurgado e ela iria para o céu. Eu sigo o mesmo princípio.” Depois de uma ocupação violentíssima e de todas as atrocidades cometidas pelo Daesh, o desejo de vingança sobrepôs-se claramente às leis e à racionalidade.

Comecei a sentir um cheiro esquisito que percebi logo ser de corpos putrificados

A descoberta, a 29 de março, dos restos mortais de entre 80 e 100 pessoas numa casa em Mosul foi denunciada na semana passada pela Human Rights Watch, num comunicado a que o Expresso teve acesso. Belkis Wille, investigadora da organização de direitos humanos para o Médio Oriente e Norte de África, esteve no local e descreve-nos por e-mail o que viu. “Falaram-me deste local e por isso eu atravessei a zona antiga da cidade de Mosul [oeste] e dirigi-me até lá. Ao aproximar-me, comecei a sentir um cheiro esquisito, que percebi logo ser de corpos putrificados. De joelhos, entrei na casa através de um buraco aberto na parede e desci até uma espécie de cave. Foi aí que vi os corpos desmembrados, os ossos e os pedaços de roupa.”

Foram as próprias forças de segurança iraquianas, também presentes no local, que confirmaram-se tratar-se de corpos de membros do Daesh. Dias depois, a 4 de abril, a investigadora regressou ao local, para descobrir que aquela divisão da casa fora incendiada e que os corpos haviam desaparecido. Perguntou a um funcionário do ministério da Saúde iraquiano para onde tinham sido levados, mas este recusou-se a esclarecê-la, alegando não estar autorizado a responder a tais perguntas. Um engenheiro local foi também questionado, mas disse ter recebido ordens dos serviços de informação iraquianos para não falar.

O comunicado refere que, “face aos abusos cometidos na cidade durante a batalha contra o ISIS, o local, assim como os corpos, deveriam ter sido preservados como potenciais provas para investigações de peritos forenses” e Belkis Wille complementa: “Denunciamos vários incidentes ocorridos em julho do ano passado que mostram que o Exército iraquiano tratou todos os homens que encontrou na zona antiga da cidade como combatentes do ISIS, sem verificar se havia de facto alguma ligação ao grupo terrorista, se estes homens eram combatentes ou apenas civis”.

A investigadora diz ainda que muitos destes homens foram levados pelos soldados iraquianos, “alguns deles pertencentes a uma unidade do Exército iraquiano treinada pelos EUA”, para casas onde foram torturados, “em alguns casos até à morte”. “Não sabemos se os homens que vimos naquele quarto foram mortos dessa maneira, mas dada a localização da casa, perto de um local onde já haviam sido denunciados abusos e tortura, e a quantidade de corpos, é essencial que o Governo investigue o local e a causa da morte”.

FOTO ARIS MESSINIS/AFP/GETTY IMAGES

Os EUA não comentam “relatórios não corroborados” e o Iraque não comenta de todo

Do mesmo modo que a Human Rights Watch não conseguiu obter uma resposta por parte do Comité de Direitos Humanos, do Governo iraquiano também ao Expresso não chegou qualquer esclarecimento. Já um dos porta-vozes da missão dos EUA no Iraque e também na Síria (Operação Resolução Inerente, OIR, na sigla em inglês), que tem a ajudá-los outros 70 países, entre os quais Portugal, disse ao Expresso não comentar “relatórios não corroborados”.

“A coligação que lideramos não tolera quaisquer violações das leis da guerra e treina os seus parceiros ao mais alto nível para garantir que compreendem e cumprem os requisitos de uma força profissional de combate”, afirmou o capitão John L. Santos, que no e-mail enviado ao Expresso elenca as prioridades da missão de que é porta-voz - “ajudar as forças de segurança iraquianas a derrotar os últimos combatentes do Daesh na região” - e as suas principais funções, que passam por “dar treino, apoio logístico, informação e apoio aéreo, quando solicitado e através de ataques precisos, às forças iraquianas, atualmente focadas na estabilização de todas as áreas da província de Ninewah, sobretudo dos bairros de Mosul e à volta da cidade, através da limpeza de depósitos de armas, sistemas de túneis e antigos edifícios do Daesh”.

Em agosto de 2017, o primeiro-ministro iraquiano, Haidar al-Abadi, anunciou a criação de uma comissão para investigar os alegados abusos cometidos pelo Exército iraquiano em Mosul contra suspeitos de ligações ao Daesh e adiantou que vários soldados já estariam detidos e à espera de ser ouvidos em tribunal. Um mês depois, era divulgada uma nova nota da qual constavam algumas conclusões preliminares - os abusos teriam sido cometidos apenas por alguns soldados, eram esporádicos e não “sistemáticos”, “negligentes” e não totalmente deliberados. Independentemente disso, os responsáveis seriam “punidos”.

A Human Rights Watch, porém, diz não ter qualquer indício de que tanto a descoberta recente dos corpos como outros incidentes estejam a ser investigados, e que os responsáveis tenham sido punidos pelos abusos cometidos. “Embora não tenhamos provas de que os abusos foram cometidos de uma forma sistemática, sabemos que a total impunidade das forças armadas e a falta de investigações sérias aos abusos são sistemáticas e há mais de uma década que documentamos isso”, afirma Belkis Wille.

FOTO AHMAD AL-RUBAYE/AFP/GETTY IMAGES

Questionado sobre se a missão norte-americana tem conhecimento de alguma investigação, interrogatório ou julgamento em curso, John L. Santos limita-se a dizer que “o primeiro-ministro iraquiano tem uma política de tolerância zero para com ações impróprias do seu Exército” e que a “investigação aos alegados abusos é da responsabilidade da justiça iraquiana”, cabendo ao Governo iraquiano “responder às alegações”. “Os responsáveis devem ser punidos pela lei iraquiana”, diz ainda o capitão e porta-voz. Que é como diz: isto não tem nada a ver com os EUA.

Também a revista “Vice” tem acompanhado este assunto e num dos artigos publicados denuncia a “falta de vontade política” para lidar com os milhares de corpos de combatentes do Daesh que permanecem debaixo dos escombros oito meses após a reconquista, sem que ninguém os reclame, e que, sem dúvida, representam “um risco para a saúde pública” da região.

Um grupo de voluntários terá começado a recolher alguns corpos, contra a vontade das autoridades, para quem o melhor seria mesmo deixar aqueles corpos “ser comidos por cães”. O jornalista Adam Desiderio esteve no local onde foram descobertos os restos mortais e a descrição que faz é semelhante à de Belkis Wille, investigadora da Human Rights Watch. “Provavelmente nunca saberemos quem matou aquelas pessoas, mas enquanto houver queixas contra homicídios extrajudiciais as hipóteses de estas mortes não serem investigadas são altas”, lê-se no último parágrafo do texto, que termina com um aviso claro: “Embora haja pouca simpatia para com o ISIS neste momento nos bairros devastados de Mosul, a cultura de impunidade em relação a abusos que foram cometidos podem abrir terreno para o mesmo tipo de reivindicações e problemas que contribuíram, desde logo, para a ascensão do grupo terrorista”.