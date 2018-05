Horta-Osório escreve no "The Guardian" sobre a ligação entre doenças mentais e produtividade

O CEO do banco britânico Lloyds, António Horta-Osório, assina esta terça-feira um artigo de opinião do diário britânico “The Guardian” onde defende a importância de quebrar o tabu dos problemas mentais em ambientes laborais de alto stress - como a alta finança onde ele se move, e de cujos efeitos sofreu. Meses depois de tomar conta do Lloyds, em 2011, Horta-Osório deu entrada numa clínica especializada em acompanhamento de problemas psicológicos relacionados com o stress “para prevenir um esgotamento nervoso” disse o próprio à revista de domingo do diário “The Times” numa entrevista já no fim de 2017”, para assinalar a “missão cumprida” de Horta-Osório: o Lloyds já não é um banco público e a soma de todas as partes que foram readquiridas por investidores privados representam um retorno de 900 milhões de libras aos cofres do Tesouro britânico.

Na mesma entrevista, Horta-Osório aborda todos os lugares-comuns do “homem sozinho no topo” mas é precisamente por causa do sucesso que atingiu que é importante ouvi-lo falar das alturas em que não se sentia assim tanto “no topo”. “Eu não estava nada habituado a pedir conselhos ou a mostrar emoções porque desde os 29 anos que sou CEO e é um emprego muito solitário - as pessoas precisam de liderança, mesmo nos nossos momentos de maior provação e dificuldade”, disse na mesma entrevista onde descreveu a percepção que tinha do seu papel no Llyods: “Era uma coisa de vida ou morte (...). Eu sentia-me pessoalmente ligado ao projeto, à direção que precisava de dar à equipa, em dar a volta ao banco e em devolver aos contribuintes o seu dinheiro”.

Meia década passada e Horta-Osório ainda considera que é preciso fazer muito para garantir que as pessoas têm acesso à ajuda psicológica que precisam. Se não tiverem essa estrutura à qual recorrer, diz Horta-Osório, sofreram elas e sofrerá a produtividade das empresas. “Os problemas de saúde mental são um problema de todo o Reino Unido e ele afeta a nossa economia todos os anos (através de produtividade baixa, pedidos de licença por doença, mudanças constantes de pessoal) e o nosso governo (pedidos de subsídios, menos impostos recolhidos). Mas, mais importante, uma mudança teria um enorme impacto na vida e no bem-estar das pessoas”, escreve o CEO.