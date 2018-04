Dez repórteres mortos no Afeganistão. “Esta tragédia mostra-nos o quão essencial é o papel dos jornalistas para a democracia”

“Já não há esperança”, disse Shah Marai, fotógrafo afegão, em 2016, quando a situação no país voltava a deteriorar-se devido ao aumento da violência. “A vida parece ainda mais difícil agora do que era sob o regime talibã, por causa da insegurança”. Shah Marai trabalhava para a agência de notícias AFP e foi um dos 10 jornalistas e fotógrafos mortos no duplo atentado desta segunda-feira em Cabul, capital do Afeganistão. No total, morreram pelo menos 25 pessoas e mais de 40 ficaram feridas. “Esta tragédia vem lembrar-nos o quão perigosa é a missão diária das nossas equipas no terreno e quão essencial é o papel dos jornalistas para a democracia”, afirmou o diretor daquela agência de notícias, Fabrice Fries.

Shah Marai tinha 41 anos e iniciara a sua carreira como fotógrafo algures na década de 1990, quando os talibã assumiram o controlo do poder no país. Começou por trabalhar como motorista para a AFP e depois, aos poucos e em segredo, começou a tirar as suas primeiras fotografias, aproveitando o facto de ser afegão para chegar a locais de difícil ou impossível acesso para jornalistas e agência de notícias internacionais. Anos depois, tornava-se fotógrafo da agência, tendo acompanhado de perto a invasão das forças norte-americanas e a queda do regime talibã, em 2011, e a reconstrução do país. No breve perfil que lhe dedica, o jornal norte-americano “New York Times” começa desde logo por referir que Shah Marai cresceu numa família em que três dos seus irmãos eram cegos e dois dos seus filhos também, para reforçar o seu talento e interesse pela fotografia.

O jornalista afegão morreu esta segunda-feira num ataque suicida semelhante aos muitos que vinha acompanhando nos últimos anos. Dirigira-se para um posto de controlo que havia sido alvo de um primeiro atentado, no bairro de Shash Darak (no centro de Cabul e perto das instalações da NATO e da embaixada dos Estados Unidos), e morreu, tal como outros nove jornalistas, numa segunda explosão que tinha precisamente como alvo a imprensa, causada por um bombista que se fizera passar por repórter, transportando consigo uma câmara. O Daesh reivindicou os dois ataques e identificou, em comunicado oficial, os dois bombistas - Qaqaa al Kurdi e Jalil al Qurashi.

Yar Mohammad Tokhi, Sabawoon Kakar, Nawroz Ali Rajabi… a lista continua

Outro dos jornalistas que morreu no segundo atentado foi Yar Mohammad Tokhi, operador de câmara de 54 anos ao serviço do Tolo News, canal televisivo afegão para o qual trabalhava há 12 anos. Os seus colegas descreveram-no como uma das pessoas mais dedicadas com quem já trabalharam. Ia casar-se em breve, daqui a menos de um mês. Um dia antes do atentado foi visto com a sua noiva à procura de um local para realizar a cerimónia, refere o jornal britânico “The Guardian”, que cita as declarações do canal Tolo News em reação à morte do operador de câmara: “A sua família vivia numa casa alugada em Darul Aman, em Cabul, e era Tokhi quem, em grande medida, a sustentava”.

Anadolu Agency/Getty Images

A Radio Free Europe/Radio Liberty, com sede em Praga, na República Checa, também disse ter perdido dois dos seus repórteres no atentado - Sabawoon Kakar, fotojornalista e operador de câmara de 30 anos, que ficou apenas ferido mas viria a morrer no hospital, e Abadullah Hananzai, jornalista e também operador de câmara, de 26 anos, que vinha acompanhando a implementação de um programa do Governo afegão de combate ao tráfico e consumo de droga no país - e uma aspirante a repórter, Maharram Durrani, de 28 anos, que deveria começar a trabalhar nas próximas semanas e estava a caminho das instalações da estação de rádio na capital afegã, para formação, quando se deu o atentado.

Além destes, foram ainda identificados outros repórteres - Ghazi Rasooli, 21 anos e estudante de jornalismo na Universidade de Cabul que trabalhava há quatro anos para a estação televisiva afegã “1TV”, Nawroz Ali Rajabi, operador de câmara que começara a trabalhar para a mesma estação televisiva há dois anos, Farishta Mahram Durani, Sabawoon Kakar e Ebadullah Hananzai, repórteres os três da estação de rádio Azadi Radio, com sede em Cabul, Saleem Talash e Ali Saleemi, da estação de televisão local “Mashal TV”. Ahmad Shah, repórter afegão da BBC, também foi morto a tiro esta segunda-feira na província de Khost, no sudeste do país, perto da fronteira com o Paquistão.

Historial resumido e recente de ataques contra repórteres

Têm sido frequentes os ataques de grupos insurgentes contra repórteres e meios de comunicação que trabalham no Afeganistão. Em 2014, a fotojornalista alemã Anja Niedringhaus, da Associated Press, foi morta a tiro quando cobria um evento eleitoral na província de Khost e, no mesmo ano, o jornalista afegão Sardar Ahmad, que trabalhava para a AFP, morreu com a sua mulher e dois dos seus três filhos num ataque ao hotel Serena, em Cabul.

Em janeiro de 2016, um bombista suicida fez-se explodir numa carrinha que transportava funcionários de uma empresa produção audiovisual em Cabul, a Kaboora Production (outras oito pessoas morreram no ataque, incluindo sete civis, e 28 ficaram feridas). Segundo um relatório do Comité de Segurança dos Jornalistas Afegãos, divulgado em janeiro, o número de jornalistas mortos em território afegão em 2017 subiu para 20 (54% mais mortes do que em 2016), tendo o ano sido considerado o mais mortífero dos últimos 15.

Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Afeganistão ocupa a 118.ª posição no ranking da liberdade de imprensa 2017, de um total de 180 países. Na sequência do duplo atentado desta segunda-feira, a organização, sediada em Paris, apelou à nomeação de um representante especial da ONU para os jornalistas. “É mais urgente do que nunca que a ONU envie um forte sinal à comunidade internacional e aos protagonistas locais”, afirmou o secretário-geral da Repórteres sem Fronteiras (RSF), Christophe Deloire, num comunicado em que avisou ainda que o Governo afegão deve prosseguir com os seus esforços para garantir a proteção dos jornalistas no país, ao nível da segurança, mas também da formação.