Presidente francês convida Presidente do Irão a participar nas conversações sobre acordo nuclear iraniano

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu este domingo ao Presidente do Irão, Hassan Rouhani, que participasse nas conversações sobre o acordo nuclear iraniano. Numa conversa telefónica de mais de uma hora, Rouhani voltou a sublinhar que o acordo existente entre o Irão e sete potências mundiais não é negociável.

Macron disse que as conversações deveriam ser ampliadas para incluir “três assuntos adicionais indispensáveis”: a necessidade de se discutir o que acontece depois de 2025, quando o acordo atual expirar; o envolvimento do Irão nos conflitos no Médio Oriente; e o programa iraniano de mísseis balísticos. Estas questões foram levantadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, com quem o Presidente francês se encontrou na semana passada.

De acordo com o site oficial da presidência iraniana, Rouhani disse a Macron que o Irão “não aceitará qualquer restrição além dos seus compromissos” para cumprir as regras internacionais depois de 2025. Mesmo que os EUA permaneçam no acordo, “isso não será aceitável”, uma vez que a conduta recente da administração Trump incomodou a posição internacional do Irão, acrescentou Rouhani. No entanto, o Presidente iraniano também afirmou que trabalharia para fortalecer as relações com França e que pretendia cooperar “em todos os campos”.

Durante o fim de semana, Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica Theresa May e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram, em telefonemas separados, a importância de manter o acordo existente. No domingo, Downing Street fez saber, em comunicado, que May concordou que o acordo era “a melhor maneira de neutralizar a ameaça de um Irão com armas nucleares”, ainda que houvesse questões importantes que o acordo não contempla e que necessitam de ser discutidas.

Macron e Merkel tentaram na semana passada, em visitas separadas a Washingston, persuadir Trump a não desistir do acordo. O Presidente dos EUA tem sido um forte crítico do acordo internacional, tendo-o já apelidado de “louco”, e deve decidir nas próximas semanas se o vai abandonar.

Assinado em 2015, o acordo prevê um alívio das sanções ao Irão, em troca do não desenvolvimento de armas nucleares, e teve como signatários os EUA, Irão, França, Rússia, Alemanha, China, Reino Unido e União Europeia.