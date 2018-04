O Presidente da Nigéria é o primeiro líder africano a ser recebido por Trump

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, torna-se esta segunda-feira o primeiro líder africano a ser recebido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Espera-se que os dois dirigentes discutam em Washington interesses económicos e de segurança comuns, mas o encontro reveste-se igualmente de importância na sequência do alegado uso da expressão “shithole countries” (“países de merda”) por Trump para se referir aos países africanos.

O incidente deverá, no entanto, ser esquecido pelos dois líderes, que estarão focados em discutir formas de combater o terrorismo. A nível interno, o Presidente Buhari enfrenta vários desafios de segurança, incluindo a insurgência de nove anos dos jiadistas do Boko Haram no nordeste da Nigéria. A Casa Branca já vendeu ao país doze aviões no valor de 496 milhões de dólares (cerca de 408 milhões de euros) para ajudar na luta contra a organização terrorista.

Trump e Buhari também vão discutir formas de aprofundar a cooperação económica entre os dois países. O Presidente da Nigéria, que procura a reeleição nas eleições do próximo ano, também deverá mostrar o seu grau de compromisso com a democracia apesar da corrupção galopante e da má governança no país.

Após as conversações com Trump, Buhari deverá reunir-se com representantes de empresas especializadas na agricultura. Dirigentes de alto nível do Governo nigeriano também vão discutir vários projetos com executivos de grandes empresas de transportes dos EUA.