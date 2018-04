Fraturante, cínico, provocador, intenso: os 19 minutos de stand up que estão a mexer com a América

Houve gente que abandonou a sala, foi dito que se tratou de algo “nojento”. Terá sido mesmo? Michelle Wolf foi a comediante que interveio este ano na tradicional gala de correspondentes da Casa Branca e começou logo de forma arrasadora. Trump faltou ao evento

Michelle Wolf, a comediante que animou este ano o tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca, arrancou a matar: “Boa noite. Aqui estamos... Tal como diz uma estrela porno quando está prestes a fazer sexo com Trump, vamos lá despachar isto”.

Estava dado o tom para a sua intervenção, mas ao longo dos 20 minutos em que falou, o humor foi-se tornando ainda mais ácido, ao ponto de provocar desconforto em muitos dos que a ouviam no sábado, sentados no elegante salão do Hotel Hilton, em Washington. Porque se o presidente Trump foi mimoseado com muitas outras piadas - várias de cariz sexual -, Wolf fez questão de disparar em várias direções, atingindo em cheio desde Ivanka Trump, a filha e conselheira do Presidente norte-americano, até à secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

Antes disso, porém, completou a alusão ao caso Stormy Daniels, a atriz que terá recebido dinheiro do advogado de Donald Trump para não falar sobre a alegada relação que manteve com o milionário. “Ainda que muitos de vocês o desejem, estamos em 2018 e eu sou uma mulher, por isso não me podem calar. A menos que convençam o Michael Cohen a transferir 130 mil dólares para a minha conta”.

Entre risos e aplausos, muitos semblantes ficaram fechados, denunciando a indigestão que Michelle lhes começava a causar.

Uma boa parte da sala acabou por gelar com as referências a Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca. “Todas as vezes em que ela sobe ao palanque fico empolgada”, disse Michelle Wolf. “Nunca tenho a certeza do que vai acontecer a seguir, sabem? Uma conferência de imprensa, um monte de mentiras?...”

As piadas continuaram: “Eu até gosto da Sarah, acho que ela é muito engenhosa. Mas ela queima os factos e depois usa as cinzas para pintar os olhos com um efeito esfumado. Talvez tenha nascido assim, talvez sejam mentiras. Provavelmente são mentiras”.

Sentada a curta distância, a secretária de Imprensa da Casa Branca aguentou estoicamente as investidas, mantendo a compostura. Mas houve quem abandonasse a sala, em sinal de protesto, como fez a diretora de comunicação estratégica de Trump, Mercedes Schlapp, que saiu, acompanhada do marido.

A filha de Trump, Ivanka, foi comparada a “uma caixa de tampões vazia”. “Ela devia ser uma defensora das mulheres, mas é tão útil para elas como uma caixa de tampões sem nenhum lá dentro. Por isso digo: tal pai, tal filha.”

O jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca acontece anualmente, mas pelo segundo ano consecutivo Donald Trump estava ausente.

Entre as vozes que se manifestaram em defesa de Sarah Huckabee Sanders está a do seu antecessor, Sean Spicer. “Foi completamente nojento”, disse ao “The Guardian”.