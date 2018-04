Exército sírio inicia bombardeamento intensivo de enclaves rebeldes

O exército da Síria iniciou esta segunda-feira o bombardeamento intensivo de um enclave rebelde perto de Homs. O ataque ocorre numa altura em que a televisão estatal transmite imagens dos trabalhos de limpeza numa zona a sul da capital Damasco, onde os combates ocorreram, para permitir a retirada de alguns rebeldes ao abrigo de um acordo de rendição.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o ataque do exército na zona entre Homs e Hama, a área sitiada mais populosa do país, incluiu ataques aéreos e de artilharia. Antes do bombardeamento – que atingiu Rastan, a maior cidade daquela região, e várias aldeias próximas – chegaram reforços a zonas controladas pelo Governo.

O mesmo observatório deu conta de um outro ataque com mísseis, durante a madrugada, que matou 26 combatentes pró-Assad, iranianos na sua maioria. O ataque está a ser atribuído a Israel e teve como alvo um depósito de armamento numa base conhecida por Brigada 47. O número de mortos poderá aumentar, uma vez que outros 60 militares ficaram feridos, ou estão desaparecidos.

Rebeldes controlam zonas do norte e sudoeste

Rebeldes sírios ainda dominam grande faixas do noroeste e sudoeste do país. Uma aliança de milícias curdas e árabes, apoiadas pelos EUA, detém grandes partes do norte e leste da Síria na sequência de uma ofensiva contra o Daesh (autoproclamado Estado Islâmico), no ano passado. No domingo, essa aliança – a Aliança das Forças Democráticas da Síria – disse ter recapturado várias aldeias de que as forças pró-governamentais se tinham apoderado no leste do país.

A zona a sul de Damasco, repartida em áreas controladas pelo Daesh e por grupos rebeldes, tem sido o foco de bombardeamento massivo e intensos combates desde que o exército da Síria recapturou Ghouta Oriental no início do mês. Na noite de domingo, a televisão estatal informou que um dos grupos rebeldes ali presentes – a aliança jiadista Tahrir al-Sham, que inclui a antiga afiliada da Al-Qaeda na Síria – concordou em retirar-se para a província de Idlib, no norte do país.