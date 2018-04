Ataque a bases militares do regime sírio ainda sem responsáveis. Há pelo menos 26 mortos

Várias bases militares sírias foram alvo de ataques aéreos no domingo à noite. Pelo menos 26 militares pró-regime morreram, na sua maioria iranianos, e 60 ficaram feridos, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo de monitorização do conflito sediado no Reino Unido.

Ainda não se conhecem os responsáveis pelos ataques às bases militares localizadas em Hama e Alepo - centro e norte do país, respetivamente. Um jornal estatal citou fontes que garantiram que os ataques aéreos foram lançados pelos EUA e pelo Reino Unido a partir de bases no norte da Jordânia. Rami Abdel Rahman, diretor da organização não-governamental, afirmou contudo que, e dada a “natureza dos alvos, é provável que se tenha tratado de um bombardeamento israelita”. Não seria a primeira vez que Israel bombardeava posições militares do regime de Bashar al-Assad na Síria.

A 9 de abril, aliás, dois dias após o alegado ataque químico do regime em Douma, maior cidade da região de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, o Governo israelita foi acusado pelo regime sírio e pelo seu aliado Irão de realizar ataques contra uma base militar na província de Homs, centro do país (pelo menos 14 combatentes morreram, metade deles iranianos).

O Gabinete de Segurança israelita foi esta segunda-feira convocado de urgência, tendo os ministros sido chamados a comparecer no quartel-general do exército, HaKirya, em Telavive, segundo noticiou a agência EFE. Israel, no entanto, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Em entrevista à rádio do Exército, o ministro das Informações, Yisrael Katz, afirmou desconhecer o ataque, acusando contudo o Irão de ser o responsável pela “violência e instabilidade” que grassa na Síria.

Os ataques começaram por ser denunciados por uma fonte do Exército sírio que, citada pela agência oficial síria Sana, afirmou que bases aéreas foram “alvo de uma nova agressão”. A mesma fonte acrescentou que os bombardeamentos acontecem num contexto de perdas substanciais para as “organizações terroristas” que continuam operacionais à volta da capital, Damasco, numa referência à recente recaptura pelas forças do regime da região de Ghouta Oriental.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um dos ataques teve como alvo um depósito de mísseis numa base militar localizada a sul da cidade de Hama. Um ativista pró-oposição confirmou a informação à agência de notícias Associated Press, acrescentando que os residentes de áreas próximas da base militar foram obrigados a deixar as suas casas. Uma fonte pró-regime afirmou ao “New York Times” que foram aí destruídos 200 mísseis e mortas 16 pessoas, incluindo 11 iranianos. Outros locais estratégicos na cidade de Salhab, a oeste de Hama, bem como a área circundante do aeroporto militar al-Nairab, próximo da cidade de Alepo e do seu aeroporto internacional, terão sido também atingidos.

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, já se pronunciou sobre o sucedido, criticando “a escalada das agressões contra a Síria”. Da parte do Irão ainda não houve uma reação, mas a agência de notícias Fars, descrita como semioficial, citou fontes que desmentem a morte de militares iranianos. Outra agência noticiosa, a Tasnim, citou também uma fonte que negou mesmo que tais ataques tivessem ocorrido.