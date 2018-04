Três palestinianos mortos por Israel em Gaza

As forças armadas israelitas anunciaram este domingo que duas mortes ocorreram em dois incidentes em momentos diferentes: o primeiro quando dois palestinianos tentavam entrar pelo sul da Faixa de Gaza, tendo um morrido e o outro sido detido para interrogatório. Momentos depois, os militares voltaram a disparar contra duas pessoas que tentaram passar a fronteira atirando "artefactos explosivos".

São já 47 os palestinianos mortos pelas tropas de Israel desde que começaram os protestos no final de março que reivindicam o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948.

Protestam ainda contra o bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos à Faixa de Gaza, dirigida pelo movimento radical Hamas.

As sextas-feiras são o dia em que milhares de palestinianos participam nas manifestações de protesto. A maioria fica a algumas centenas de metros da barreira de segurança fortemente guardada pelo exército israelita, mas alguns aproximam-se da cerca e tentam lançar projéteis contra os soldados, arriscando a vida.

O final dos protestos está marcado para 15 de maio, o aniversário da criação de Israel, designado pelos palestinianos como a 'Nakba' (catástrofe).