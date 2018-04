Ministra do Interior do Reino Unido demite-se por polémica sobre deportação de imigrantes

A ministra do Interior do Reino Unido, Amber Rudd, demitiu-se neste domingo, depois de vários dias de polémica sobre a criação de quotas anuais de deportação de imigrantes ilegais.

Um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, adiantou que a chefe do Governo aceitou o pedido de demissão de Amber Rudd já na noite deste domingo.

Com esta saída, deixa o Governo uma das pessoas melhor colocadas para suceder a Teresa May. A até agora ministra do Interior era dos políticos britânicos mais moderados sobre o 'Brexit', defendendo uma saída da União Europeia sem sobressaltos.

A oposição britânica exigia há dias a demissão de Rudd, depois da publicação nos órgãos de comunicação social de documentos que revelam que a ministra do Interior tinha conhecimento do estabelecimento de quotas de deportação apesar de o ter negado numa audição parlamentar.

"Amber Rudd conhecia os objetivos que disse que não existiamn. É o momento de se ir embora", reclamara a porta-voz do Partido Trabalhista para os assuntos do Interior, Diane Abbott.

A ministra do Interior nesta segunda-feira falar no Parlamento inglês sobre o chamado caso 'Windrush', que afetou imigrantes caribenhos que ajudaram a reconstruir o Reino Unido nas décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial, os quais ficaram sem cuidados médicos ou foram ameaçados de deportação. Aqueles residentes de origem caribenha foram erradamente tratados como imigrantes em situação irregular.

Desde 2012 que novas regras do governo Conservador tornaram mais difícil conseguir casa, cuidados médicos e emprego aos imigrantes que nunca foram legalizados.

A outros, foi dito que teriam que sair do país.

Amber Rudd prometeu a todos os imigrantes de países da Commonwealth que chegaram depois de 1973 que teriam automaticamente direito a cidadania britânica e que seriam compensados. A ministra enfraqueceu ainda mais a sua posição quando disse na semana passada aos membros do Parlamento que o Governo não definiu quotas para deportações e logo a seguir surgiu um memorando de 2017 com metas para "retiradas forçadas". Rudd afirmou então nunca ter visto esse memorando, mas o jornal Guardian publicou uma carta sua para a primeira-ministra, Theresa May, em que a ministra referia um aumento de 10 por cento nas deportações.

O caso Windrush preocupa também os três milhões de cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido e que temem o que lhes possa acontecer após a saída da União Europeia. O governo Conservador definiu como objetivo reduzir para menos de 100 mil o número de pessoas que podem entrar anualmente no país, menos de metade do que acontece na atualidade.