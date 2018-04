Centenas de migrantes pedem asilo na fronteira do México com os EUA

Uma caravana que segue em cinco antigos autocarros escolares, nos quais viajaram centenas de pessoas, algumas delas crianças, partiu da cidade mexicana de Tapachula a 25 de março e chegou este domingo a Tijuana, na fronteira com a cidade norte-americana de San Diego.

A administração norte-americana tem estado a acompanhar a viagem dos migrantes, que irão pedir asilo, por considerar que é uma ameaça para os Estados Unidos.

"É uma tentativa deliberada de enfraquecer as nossas leis e sobrecarregar o nosso sistema" com processos judiciais relacionados com migração, afirmou o Procurador-Geral, Jeff Sessions.

De acordo com a secretária da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, os pedidos de asilo podem ser resolvidos "de forma eficaz e expedita", mas alertou que os requerentes podem ser judicialmente processados se prestarem falsas declarações.