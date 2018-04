As árvores talhadeiras do Tarrafal

Atravessado o portão principal de acesso ao campo de concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, duas possibilidades se colocam. Seguir pela esquerda e entrar na área onde se recolhiam os presos de delito comum, ou avançar pela direita, atravessar novo portão e avançar para o terreno dos presos políticos.

É uma área imensa de terra castanha, circundada por um fosso a dificultar a aproximação ao muro de separação do exterior.

Impressiona, tanto o silêncio como a sensação de vazio. Perturba o ar de abandono, apesar da ausência de sinais de negligência no tratamento da aparência superficial do campo. Não deixa de inquietar aquele ar quase imaculado, num espaço de tortura e morte. Não deixa de desencadear um estranho desassossego a perceção de que aquela sobriedade poderá representar o despojamento de tudo, inclusive da memória.

FOTO ANA BAIÃO

Num primeiro momento o campo do Tarrafal acolheu presos políticos de Portugal, entre eles os tidos como mais perigosos sob o ponto de vista do regime de Oliveira Salazar. No dia 18 de outubro de 1936 partiam de Lisboa os primeiros 152 presos políticos, a quem foi atribuído o indesejável privilégio de inaugurar o campo a 29 daquele mês. Entre eles estavam alguns dos envolvidos na Revolta dos Marinheiros, um levantamento militar ocorrido a 8 de setembro daquele ano a bordo dos navios Armada Portuguesa, Dão, Bartolomeu Dias e Afonso de Albuquerque, reivindicado pela Organização Revolucionária Armada, uma estrutura do PCP, em solidariedade com as forças republicanas em Espanha.

A pressão internacional exercida sobre o governo fascista na sequência da vitória das tropas dos Aliados na Segunda Guerra Mundial levou ao encerramento, em 1954, do “campo da morte lenta” aberto em 1936. Dos 340 portugueses antifascistas ali detidos, no essencial comunistas, anarquistas ou republicanos, morreram 34. Entre eles estavam Bento Gonçalves, secretário-geral do PCP e Mário Castelhano, responsável pela central anarco-sindicalista CGT.

O último prisioneiro do Tarrafal ficou lá sozinho durante seis meses. O seu embarque na ilha de Santiago em direção a Lisboa, a 26 de Janeiro de 1954, onde continuou detido, significou o encerramento do Campo. Tratava-se de Francisco Miguel Duarte, dirigente do PCP.

Nos anos de 1960, o campo ganha uma segunda vida. O deflagrar da guerra colonial em África leva o regime a reativar o Tarrafal entre 1962 e 1974. Recebe a designação de Campo de Trabalho Chão Bom e regista naquele período mais quatro mortes, de dois angolanos e dois guineenses.

FOTO ANA BAIÃO

Havia naquele espaço concentracionário um objetivo muito preciso, bem traduzido na frase proferida pelo médico do Campo, Esmeraldo Pais, e reproduzida numa das paredes do ironicamente chamado “Posto de Socorros” do Tarrafal: “Não estou aqui para curar, mas para assinar certidões de óbito”.

A falta de assistência médica era uma das constantes naquela prisão, onde as torturas e os trabalhos forçados faziam parte dos métodos tidos como disciplinadores dos presos. A isto juntava-se um outro tipo de tortura, provocada pela subnutrição, água insalubre que o próprio médico se recusava a mandar ferver, alimentos estragados ou falta de medicamentos.

Como corolário de um sistema onde imperava o mais absoluto arbítrio, até no prolongamento das penas, nos casos em que tinha havido julgamento, distinguia-se a “frigideira”.

FOTO ANA BAIÃO

Se nada mais funcionasse, aquele era o espaço onde mais se consumava a ideia de provocar uma morte lenta. Num cubículo de cimento com uma pequena frincha, construído no meio do campo, os presos eram sujeitos a temperaturas elevadíssimas durante longos dias a pão e água, e a dormir no chão de cimento onde tinham de conviver com os cheiros insuportáveis da sua própria urina e fezes.

Há dois anos, os primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Cabo Verde, José Maria Neves, inauguraram no Tarrafal, após obras de ampliação, o que foi considerado “o novo complexo do Museu da Resistência”.

Não obstante as intenções, uma visita à que foi a mais sinistra das prisões do fascismo gera uma profunda sensação de desconforto. A luta de todos quantos ali passaram por sofrimentos indizíveis merecia uma mais consistente reconstrução da memória.

O Campo por si só é um profundo libelo acusatório, mas seria crucial um maior envolvimento e um maior empenho na criação de estruturas, materiais, documentos capazes de revelar em toda a sua crueza o que foi aquele espaço de tortura e morte.

FOTO ANA BAIÃO

Para já, há apenas um quase vazio. A única referência à “frigideira” é uma pequena maqueta apresentada numa pequena sala onde passa um vídeo sobre o Campo.

Quem entra na zona dos presos políticos, depara de imediato com duas celas. Uma dedicada aos angolanos. Outra para os guineenses. Em frente, três árvores entrelaçadas. São as únicas árvores daquela zona do Campo. Terão décadas. Talvez já lá estivessem quando chegaram os primeiros prisioneiros políticos.

No silêncio das raízes destas árvores talhadeiras, no sentido em que olhá-las é perceber nelas a dimensão do corte que está a ser feito com um passado que não pode, nem deve ser esquecido, burilam-se no presente as reminiscências de um passado perverso.

Foram espetadoras involuntárias de crueldades sem fim, cometidas num passado que não pode, nem deve ser esquecido. Porém, como as árvores não falam, outras terão de ser as formas de manter viva a memória nelas contida.