App russa, viajantes americanos e espiões

Jack (nome fictício) revela apenas que vive entre as cidades de Omaha e Lincoln, estado do Nebrasca. Há cerca de um ano, foi contactado por alguém que queria viajar, mas sem sair de onde estava.

Em troca de alguns dólares, montante que não especifica, fez-se ao caminho e fotografou a extensa planície do interior, assim como várias infraestruturas, entre elas o Strategic Air Command and Aerospace Museum, onde está exposto parte do arsenal de mísseis e aviões militares americanos.

“Porque é que alguém estaria interessado naquilo não sei. Imaginei um velhote com paixão por história militar”, diz-nos ao telefone, durante uma pausa para almoço num dos vários McDonald’s da autoestrada 80.

Ambos comunicaram via aplicação (app) da Virtravel, uma empresa americana criada em 2015 e propriedade de Yevgeny Savostyanov, um ex-diretor-adjunto do FSB, o serviço de informações russo que sucedeu ao KGB. O negócio baseia-se em pessoas como Jack, apelidados de “Proxies”, indivíduos que exploram às ordens do viajante virtual.

“Estou em Nova Iorque e quero dar uma volta por Washington. Abro a aplicação e seleciono entre os proxies disponíveis na capital. Depois de negociar o preço, começo a receber vídeos e fotos”, afirma ao Expresso Alexey Savostyanov, o filho do fundador da empresa, que reside no sul de Los Angeles. “Imagine-se pessoas muito doentes e que não podem viajar... As possibilidades são imensas”.

Yevgeny, entretanto, deixou os EUA e regressou a Moscovo. Perguntámos porquê, mas Alexey não respondeu e ignorou todos os contactos posteriores.

A atividade desta empresa, que permite a recolha de informação in loco potencialmente comprometedora, deixa boquiabertos os responsáveis das secretas americanas ouvidos pelo Expresso.

“A Virtravel pode ser usada para obter material sensível. Se for uma criança a passear no museu da National Security Agency (NSA, sigla em inglês) ninguém liga nenhuma, mas se for um russo, ou alguém com ligações ao Kremlin, o caso muda de figura”, explica-nos Sean Kanuck, o anterior “National Inteligence Officer for Cyber Issues”, o oficial com o mais alta patente no Gabinete do Diretor Nacional de Inteligência, órgão que superintende todos os serviços de informações. Na prática, ele teve a tarefa de arquitetar os planos de defesa contra ataques cibernéticos, questão que o Pentágono classifica como a maior ameaça à segurança interna.

“Há um buraco na lei que pode ser aproveitado por quem queira usar a Virtravel com objetivos malignos. Dita essa mesma lei que militares e diplomatas russos estão proibidos de visitar certos locais estratégicos, como centrais elétricas, laboratórios, etc. Se o FBI os apanha lá, são deportados. O problema é que qualquer cidadão americano pode fazê-lo sem saber que está ao serviço de agentes russos. Ele irá tirar fotos, vídeos e ninguém lhe irá fazer qualquer pergunta, o que é preocupante”.

Mark Bartholomew, professor de Direito na Universidade de Buffalo, Nova Iorque, concorda que as leis são escritas por vezes de tal forma que “as responsabilidades podem ser difíceis de apurar”. Contudo, acredita que, apesar do vazio legal, caso seja provado que existiu intenção criminosa dos viajantes, mesmo sem seu conhecimento, “a empresa pode ser responsabilizada pois facilitou a operação através da sua plataforma”.

No radar do FBI

Nicole Schwab, porta-voz do FBI, a polícia federal americana, não desmente que a Virtravel esteja a ser investigada, ressalvando no entanto que “não podemos falar de entidades específicas”.

Este caso ocorre numa altura em que empresas americanas com ligações russas são alvo de suspeita. Tal atitude relaciona-se com a averiguação do procurador especial Robert Mueller à tentativa do Kremlin de influenciar os resultados eleitorais das presidenciais de 2016 e alegado conluio com a campanha de Donald Trump, o caso ‘Russiagate’.

“É inacreditável”, declara ao Expresso John Sipher, líder da unidade de operações clandestinas da CIA em Moscovo até 2014. “Só porque trabalham às claras e porque revelam tudo sobre o passado dos donos não quer dizer nada. Olhe-se para a fábrica de trolls em Moscovo, acusada de ter espalhado fake news (notícias falsas) no Facebook, espoletando uma vaga de propaganda que sabe-se lá quantas mentes afetou. Esta fábrica, gerida por espiões sob os auspícios do Presidente Putin, minou o nosso processo democrático, mas nunca escondeu a sua localização e o que se propunha fazer”.

Mueller já acusou formalmente 13 pessoas que participaram naquele plano de desinformação. Moscovo recusa deportá-las. No caso da Virtravel, o que faz soar os alarmes é a figura de Yevgeny Savostyanov. “Se fosse um adolescente, ninguém ligaria”, parodia Kanuck.

Vice-presidente do FSB entre 1991 e 1994, o dono da Virtravel ganhou fama de mestre tático durante a invasão da Tchetchénia, nos anos 90, que liquidou o movimento independentista local.

Em 2000, candidatou-se à presidência e desde então ganhou fama de liberal e crítico pontual de Vladimir Putin. Este lado B de Yevgeny é contestado por vários políticos russos exilados nos EUA, que o acusam de ter criado um perfil de fachada.

No início deste século, Alexander Litvinenko, o ex-oficial do KGB envenenado em Londres em 2006, num ataque associado ao Kremlin, escreveu no seu livro “Blowing Up Russia” que Savostyanov era um agente infiltrado na oposição e que tivera um papel crucial na salvação da estrutura do KGB.

Silicon Valley estende a mão

No Instagram da Virtravel veem-se proxies em safaris, na Torre Eiffel, nos casinos de Las Vegas e nas praias das Caraíbas, cenários pouco associados a material sensível e que formam uma espécie de camada superficial que cobre uma série de dúvidas.

Caso da aparente facilidade com que o ex-espião russo chegou à Califórnia e desenvolveu a aplicação com engenheiros locais, o que suscita questões sobre a responsabilidade que Silicon Valley tem na sua relação com empresários estrangeiros e suas eventuais segundas intenções.

Sean Kanuck considera que “a manipulação do modelo de negócio é muito difícil de regular numa sociedade capitalista aberta”, garantindo que “segurança e crescimento económico são objetivos que, por vezes, podem chocar um com o outro”.

Ao longo dos últimos anos, Washington vetou a aquisição de algumas empresas americanas por congéneres russas e chinesas. Mesmo assim, o capital oriundo dessas paragens continua a chegar ao reino tecnológico californiano. “Ao contrário de outras indústrias, Silicon Valley não é regulada. Devíamos olhar com mais atenção para este problema”, diz.

Mark Bartholomew teme que uma intervenção estatal possa “reduzir a pó o ambiente amigável” que se vive no Valley, “um porto seguro para imigrantes de vários pontos do globo”.

Mas quando o foco se centra na circulação de capitais e não de pessoas, o professor de Direito confessa que há muito por fazer. Mas que também existem sinais positivos, como a recente medida do Facebook de passar a exigir que todos os anúncios sejam pagos através de contas bancárias americanas (durante a campanha eleitoral de 2016, a empresa chegou a receber em rublos pagamentos de notícias falsas mascaradas de anúncios).

Mesmo assim, Bartholomew reconhece que “após o que se viu com o escândalo Cambridge Analytica, o timing para este caso Virtravel não podia ser pior”.