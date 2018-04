Um povo indígena reclama terras que Luciano Benetton comprou na Patagónia

O território tornou-se palco de conflitos marcados pela repressão policial e por acusações de terrorismo

getty

Segundo a teoria do caos, basta uma borboleta bater as asas para alterar o curso natural das coisas. Na Patagónia argentina, a borboleta tem milhares de anos, nunca deixou de bater as asas, e ainda pouco conseguiu mudar. Nessa zona do planeta habitualmente apelidada de “fim do mundo”, vive-se hoje um conflito que parece não ter fim, com raízes que remontam ao passado — a um passado não resolvido. No centro de tudo está a terra, a sua posse, a definição do seu direito. Há um dono e senhor que a comprou, e um povo indígena, o mapuche, que a reclama como sua desde sempre.

Nada disto seria insólito se o dono não fosse Luciano Benetton, rosto do império da moda e o maior proprietário privado de terras da Argentina, que em 1991 adquiriu 900 mil hectares na Patagónia. E nada disto seria sequer lembrado se o século XXI, e em especial o ano de 2017, não tivesse sido pródigo em notícias sobre incidentes violentos contra índios mapuches ocorridos dentro daquele território. A mais conhecida data de 1 agosto, quando as redes sociais de todo o mundo se incendiaram a perguntar: “Onde está Santiago Maldonado?” A interrogação recaía sobre um jovem de 28 anos que tinha desaparecido numa das fazendas da Benetton, após uma intervenção da Gendarmería Nacional, a polícia argentina de fronteiras.