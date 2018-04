Trump admite que o advogado que pagou a uma atriz porno pelo seu silêncio o representava

Os materiais apreendidos no escritório do advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, vão ser examinados por um funcionário independente, a fim de determinar o que é se encontra no âmbito inviolável da relação advogado-cliente e o que é que diz respeito a atividades paralelas que nada têm a ver com o mandato judicial propriamente dito. Assim acaba de decidir Kimba Wood, uma juíza de Nova Iorque.

Os representantes de Trump haviam pedido para examinarem eles próprios os documentos antes de serem entregues à equipa de Robert Mueller, que investiga as relações entre a Rússia e a campanha presidencial de Trump (podendo igualmente investigar outros crimes com os quais se depare). Em alternativa, podiam-se designar procuradores que não participam na investigação para o fazer. A juiza escolheu uma via intermédia.

A questão pôs-se devido à suspeita de que Cohen possa estar envolvido em atividades criminosas, relacionadas ou não com o seu cliente mais famoso. Há meses, soube-se que Cohen tinha efetuado pagamentos a pelo menos duas mulheres que disseram ter tido sexo com Trump há anos, a troco de elas se calarem. Uma delas é uma antiga “coelhinha” da Playboy, Karen Macdougal, a outra a atriz porno Stormy Daniels.

“Tenho muitos, muitos advogados”

Na altura Cohen admitiu que efetuara os pagamentos – 150 e 130 mil dólares, respetivamente – mas recusou dizer por que o tinha feito. O problema, no caso de Stormy Daniels, paga em 2016, é que eles podiam ser considerados uma forma não declarada de contribuição, em espécie, para a campanha de Trump. Este garantiu publicamente não ter tido conhecimento dos pagamentos.

Há duas semanas, as autoridades entraram no escritório de Cohen e apreenderam uma variedade de materiais. Trump protestou logo no Twitter que era o fim do sigilo profissional dos advogados. Mas este princípio tem limitações, nomeadamente quando o advogado seja suspeito de ter participado em crimes.

Ao longo dos anos, Cohen reiterou muitas vezes a sua lealdade absoluta em relação a Trump, chegando a dizer que aceitaria apanhar um tiro por ele. Em troca, segundo um artigo do New York Times, Trump troçava de Cohen repetidamente. A especulação agora é que, apertado por Mueller, ele aceitará fazer revelações embaraçosas para o atual Presidente.

Numa entrevista dada há dias a um programa matinal da Fox News, Trump menorizou o papel de Cohen. Disse que ele era “bom tipo” (um elogio que Trump tem feito a pessoas quando as deixa cair; por exemplo, Rex Tillerson quando o demitiu de secretário de Estado, via Twitter) mas que era apenas um entre os seus “muitos, muitos advogados”.

“Não conheço os seus negócios, mas não têm nada a ver comigo”, acrescentou Trump. “Ele tem um negócio. Também pratica Direito. Eu diria que provavelmente o mais importante nele é o seu negócio. E eles estão a ver algo relacionado com o seu negócio. Não tenho nada a ver com o negócio dele”.

“Representou-me nesse acordo maluco”

Na mesma entrevista, Trump disse que Cohen só o tinha representado em alguns assuntos. Mas referiu expressamente o da atriz porno: “Representou-me nesse acordo maluco com Stormy Daniels. E pelo que vi, não fez nada de errado. Não houve fundos de campanha envolvidos nisso”.

O problema é que isso contradiz diretamente o que o Presidente tinha dito quando garantiu que não tinha tido conhecimento do pagamento à atriz. O advogado de Daniels, Michael Avenatti, manifestou-se extremamente satisfeito: “Ele (Trump) recuou a agora admite que Michael Cohen o representou”. É uma admissão “extremamente danosa” para o Presidente, acrescentou.

Não menos danosa, especialmente quando o congresso discute uma lei para impedir o presidente de despedir Mueller, é Trump ter admitido que é possível vir a fazer isso mesmo. “Dado que temos esta caça às bruxas em curso – e eu não tenho de tomar esta posição, e talvez mude – não interferirei no Departamento de Justiça”.

Esse "talvez mude" chamou a atenção. Numa altura em que o acusam de obstrução à lei, o Presidente diz que poderá mesmo, eventualmente, obstruir a lei. A imprudência foi notada, incluindo por vários procuradores.