Rajoy facilitará governo na Catalunha

Em breve, haverá um Govern efetivo na Catalunha, sem novas eleições: seja como for, antes de 22 de maio, a data-limite para a formação de um Executivo autonómico que respeite os resultados da votação de 21 de dezembro. Embora a vencedora das eleições tenha sido Inés Arrimadas, do Cidadãos (Cs, liberais progressistas), os partidos separatistas obtiveram maioria parlamentar. Generalizada entre os analistas políticos, esta conclusão é resultado do facto de, depois de impedir — através de recursos sucessivos ao Tribunal Constitucional — as tentativas dos independentistas de nomear candidatos implicados em processos judiciais, o Governo de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP, centro-direita), alterou a sua estratégia e vai permitir que o Parlament catalão escolha um candidato pertencente a um dos partidos separatistas, Junts per Catalunya (JxC) e Esquerda Republicana de Catalunya (ERC). Os principais dirigentes destas formações encontram-se no exílio (Carles Puigdemont, JxC), andam fugidos à Justiça ou estão presos (Oriol Junqueras, ERC). A formação de um Governo na Catalunha implicará o levantamento imediato do Artigo 155º da Constituição, que suspende a governação autonómica nas regiões que violem a lei vigente.

A mudança de orientação política de Rajoy e do seu Gabinete em relação à Catalunha tem razões estritamente táticas. O objetivo é garantir a continuidade da atual legislatura, ter tempo para recuperar dos escândalos e chegar com algumas hipóteses de sucesso às eleições locais, autonómicas e europeias de 2019 e às eleições gerais de 2020.

A confirmar a mudança de estratégia, o Governo não vai recorrer da decisão da Mesa (órgão de controlo interno) do Parlament catalão de permitir a delegação do voto à distância do ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e do seu ministro, Toni Comín, também expatriado em Bruxelas. Com estes votos, os independentistas poderão totalizar os 66 sufrágios necessários para nomearem, na segunda volta, o candidato proposto pelos seus partidos. Seja como for, esse candidato tem de estar livre de processos judiciais. Neste ponto, a posição de Madrid é taxativa, pelo que a nova tentativa que o Parlament fará a 3 de maio para tentar investidura à distância de Puigdemont será anulada por novo recurso ao Tribunal Constitucional — o que implica a suspensão imediata de qualquer iniciativa legal. O mais provável é que, depois de comprovada novamente a impossibilidade legal de escolher Puigdemont, seja apresentado um candidato livre de acusações judiciais e que este possa ser eleito antes de 22 de maio.

Rajoy quer assim neutralizar o mais rapidamente possível os efeitos dos sucessivos escândalos que afetam o PP. Esta semana, a presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, séria candidata à sucessão de Rajoy, foi forçada a demitir-se após a divulgação de um vídeo que a mostra a roubar cremes de beleza, num supermercado, há sete anos.