Mike Pompeo está um passo à frente de Trump

Uma das maiores incógnitas neste momento em termos de política externa norte-americana é o que fará Trump em relação ao acordo nuclear que o seu país e outros cinco assinaram com o Irão em 2015, mas a nomeação de Mike Pompeo para o cargo de secretário de Estado poderá ajudar a chegar a uma resposta. Pompeo nunca escondeu o seu desprezo pelo Irão, país que descreveu em tempos como um “estado policial criminoso” e uma “teocracia despótica”. Imediatamente antes de ser nomeado diretor da CIA por Donald Trump, admitiu que estava ansioso por “reverter” o acordo nuclear, que classificou então de “desastroso”.

Robert Malley, presidente do International Crisis Group, que acompanhou em 2015 as negociações entre a administração de Barack Obama e o Governo iraniano, considera mesmo que a primeira baixa que a saída de Rex Tillerson fará será precisamente o acordo nuclear, segundo disse ao “Washington Post”. Ainda demonstrativa da atitude de tolerância perto de zero de Mike Pompeo para com o Irão é a carta controversa que enviou no final de 2017 a Qasem Soleimani, líder da força militar Quds - uma ramificação da guarda revolucionária iraniana que opera no Iraque e noutras regiões do Médio Oriente - a avisar que os EUA não iriam fechar os olhos a eventuais ataques das forças iraquianas às forças americanas que combatem o autoproclamado Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Qasem Soleimani ter-se recusado não só a ler a carta como a recebê-la sequer em mãos e Mike Pompeo, na sua ironia ácida habitual, comentou: “Ele recusou-se a ler a minha carta. Mas não fiquei de coração partido por causa disso”.

A relação difícil de Mike Pompeo com o Irão estende-se quase por osmose, e como já seria de esperar, ao Presidente sírio Bashar al-Assad, que tem no Governo de Teerão, mais do em Moscovo, o seu principal aliado no atual conflito civil. Numa entrevista em 2017 ao Aspen Institute, sediado em Washington D.C., em que acusou o Irão de ser responsável pelo caos que se vive no Iraque, Iémen e outros países ali à volta, o recém-nomeado secretário de Estado disse também não imaginar uma “Síria estável” com Bashar al-Assad ao comando, que é para ele uma espécie de “fantoche” dos iranianos e cuja permanência no poder impede a “satisfação dos interesses americanos”. Imaginamos, portanto que, Pompeo fará a Trump o mesmo pedido que Emmanuel Macron, Presidente francês, fez recentemente sobre a não retiradas das tropas americanas da Síria (se é que já não o fez), por mais simbólica que essa presença seja neste momento. Se fará mais para além disso ou se pretende moldar à sua vontade a estratégia dos americanos na Síria, é impossível saber por enquanto.

O primeiro desafio: Coreia do Norte

The White House

Um dos primeiros desafios que Mike Pompeo, republicano associado ao movimento conservador Tea Party, terá pela frente é o encontro entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que já terá em parte preparado com a sua visita, em final de março e em segredo, à Coreia do Norte (a Casa Branca divulgou na quinta-feira no Twitter imagens do encontro, acompanhadas por uma legenda cheia de avisos: “Pompeo fez um excelente trabalho para ajudar o Presidente Trump a liderar os nossos esforços de desnuclearização da península coreana”). Mike Pompeo desempenhará provavelmente nessa ocasião o papel de polícia mau face à maldade travestida de bondade ou vice-versa de Trump para com o líder norte-coreano, que em tempos apelidou de “Little Rocket Man” e outros nomes que tais e, mais recentemente, considerou-o “muito aberto” e “muito respeitável” após uma conversa telefónica entre os dois. E polícia mau porque em mais do que uma ocasião já fez declarações pouco simpáticas sobre Kim Jong-un e sobre o país que ele lidera, acusando ambos de terem como plano usar armas nucleares contra cidades norte-americanas. À semelhança de Trump, criticou as anteriores administrações por alegadamente não terem sido capazes de conter o programa norte-coreano de desenvolvimento de armas nucleares e espera-se que de facto, e tendo ou não razão nas suas críticas, assuma uma postura agressiva, ou não tivesse sido ele já alcunhado de “falcão”.

O termo “falcão” serve-lhe também por outras razões. Antes de ser nomeado diretor da CIA, em 2017, Mike Pompeo fez uma espécie de elogio às técnicas de tortura, incluindo o “waterboarding”, afogamento simulado, que durante anos foram prata da casa na agência de espionagem norte-americana. Afirmou que torturar era um ato de patriotismo e que as táticas da CIA “respeitavam a lei e a Constituição” (nunca viria, porém, a implementá-las durante o seu mandato à frente da agência americana). Criticou Barack Obama por ter encerrado as prisões secretas que os EUA mantinham no Afeganistão e no Iraque e era usadas para manter e interrogar por tempo indeterminado suspeitos de terrorismo e também criticou a sua decisão de reduzir gradualmente o número de detidos na prisão de Guantánamo (cujas instalações visitou em 2013 para declarar, para choque geral, que os reclusos em greve de fome estavam mais gordos). Além destas, Mike Pompeo foi tendo outras tiradas igualmente questionáveis. Em 2010, durante as eleições para a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, partilhou no Twitter um link para um blogue que fazia ofensas xenófobas ao seu adversário de então, o candidato democrata Raj Goyle, filho de imigrantes hindu-indianos (Pompeo viria a pedir desculpa por isso mais tarde).

Os primeiros alvos: Hillary e os russos e os líderes muçulmanos nos EUA

Alex Wong/Getty Images

Durante o seu tempo de congressista (entre 2011 e 2016, tendo sido eleito pelo Kansas) ganhou visibilidade enquanto um dos principais críticos de Hillary Clinton, que atacou por exemplo quando se deu o ataque terrorista à embaixada dos EUA em Benghazi, na Líbia, em 2012, que resultou na morte de quatro norte-americanos. Membro do comité criado para investigar o incidente, Pompeo acusou a ex-candidata democrata de ter mentido intencionalmente ao público sobre a natureza do ataque para ajudar Barack Obama a ser reeleito. Além da Hillary, Pompeo tinha na altura outro alvo, os russos, os quais começou a falhar propositadamente quando foi nomeado diretor da CIA. “Fiel a Trump, terá suavizado a sua posição em relação à Rússia, que estará agora mais em linha com a visão de Trump”, afirmou Anders Aslund, investigador no think tank Atlantic Council. De lá para cá, no entanto, nunca deixou de encorajar o seu país e os outros a terem uma postura mais “agressiva” em relação ao Kremlin. Putin é para si um homem “perigoso”. Em 2013, e na sequências dos ataques durante a maratona de Boston, sugeriu que alguns líderes muçulmanos a viver nos EUA estariam tacitamente a encorajar atos terroristas e acusou-os de serem “potenciais cúmplices” de terrorismo pelo seu alegado “silêncio” perante os atentados no país, tendo sido imediatamente acusado de islamofobia. Mike Pompeo tem 53 anos, formou-se em Direito em Harvard e, antes de chegar à política, foi dono de uma empresa de serviços de prospeção de petróleo e de outra na área da indústria aeroespacial.

Na quinta-feira, foi confirmada a sua nomeação como secretário de Estado dos EUA. Embora tenha tido mais votos a favor do que era necessário (57 face aos 42 contra), Mike Pompeo recebeu do Senado um dos menores apoios na história do cargo e teve o segundo pior resultado obtido nos últimos 50 por um candidato a secretário de Estado. Só mesmo o seu antecessor, Rex Tillerson, o supera nessa marca negativa. Aqueles que se opuseram a sua nomeação reconhecem em Pompeo uma visão mais agressiva do que diplomática e temem que, em vez de sossegar os impulsos de Trump, ele os solte ainda mais.