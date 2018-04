“Uma nova história de paz está a ser escrita.” Os líderes das duas Coreias reúnem-se em encontro histórico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontraram-se esta sexta-feira na zona desmilitarizada entre os dois países na primeira cimeira das duas Coreias em mais de uma década. O encontro histórico aconteceu entre sorrisos e mãos dadas e semanas antes de o líder norte-coreano se encontrar com o Presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir a desnuclearização da península.

“Hoje estamos numa linha de partida, onde uma nova história de paz, prosperidade e relações intercoreanas está a ser escrita”, afirmou Kim Jong-un antes do arranque das conversações entre os dois líderes e principais assessores na aldeia de Panmunjom, na fronteira entre os dois países. Um responsável da Coreia do Sul anunciou que, durante a reunião privada, Kim disse a Moon que gostaria de visitar a casa presidencial em Seul e que gostaria de se encontrar com ele com mais frequência no futuro.

Poucos dias antes da cimeira, Kim Jong-un afirmou que a Coreia do Norte iria suspender os testes de mísseis nucleares e de longo alcance e que desmontaria o seu único local de testes nucleares conhecido. Há, no entanto, um ceticismo generalizado sobre se Kim estará pronto para abandonar o arsenal nuclear que o seu país defende e desenvolve há décadas.

As duas cimeiras anteriores entre os líderes das Coreias do Norte e do Sul, em Pyongyang, em 2000 e 2007, foram incapazes de interromper os programas de armas do Norte e de melhorar as relações entre os dois países de uma forma duradoura.