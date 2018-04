OPAQ acusa Rússia de produzir testemunhas que desacreditam alegado ataque químico na Síria

A Rússia produziu o que diz serem testemunhas de Douma, na Síria, com o objetivo de apoiar a sua convicção de que o alegado ataque químico foi encenado. A notícia foi avançada pela BBC, na sequência de uma conferência de imprensa na sede da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), que está a investigar o suposto ataque.

Os EUA, o Reino Unido e a França, os mesmos países que bombardearam a Síria em retaliação pelo alegado ataque químico, boicotaram o evento. O enviado inglês para o órgão de fiscalização, Peter Wilson, classificou a conferência de imprensa como um golpe “desprezível”, acrescentando que “a OPAQ não é um teatro”. Antes do evento, o responsável afirmou que a recente iniciativa da Rússia “é mais uma tentativa de minar o trabalho da OPAQ e, em particular, o trabalho de investigar o uso de armas químicas na Síria”.

As autoridades russas mostraram um menino de onze anos, Hassan Diab, que foi filmado num hospital em Douma após o ataque. Ao lado do pai, Diab disse que ouviu gritos e correu para o hospital, onde foi encharcado com água. O seu pai afirmou que não acreditava que tivesse havido um ataque químico.

Um trabalhador e um médico das urgências, que se encontravam no hospital no dia do ataque, defenderam que os sintomas observados em pacientes naquele dia tinham sido causados por fumo e poeira resultantes de um bombardeamento comum.

Inspetores da OPAQ estão atualmente a examinar o local do alegado ataque em Douma. No entanto, foram atrasados pela Rússia em duas semanas antes de conseguirem ter acesso ao local. Especialistas disseram que as provas poderão ter sido destruídas nesse período.