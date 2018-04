Merkel tenta travar em Washington guerra comercial UE-EUA, mas Trump não deve ajudar

A chanceler alemã Angela Merkel desloca-se esta sexta-feira a Washington munida de dados e números destinados a evitar uma guerra comercial entre a União Europeia (UE) e os EUA. No entanto, é pouca a esperança de fazer Donald Trump mudar de ideias, ele que continua convencido de que a relação entre os dois blocos favorece o espaço europeu.

A comitiva que acompanha Merkel tentará convencer o Presidente norte-americano de que o défice comercial dos EUA com a Alemanha não só está a encolher como é determinado por fatores que escapam ao controlo da chanceler. Além disso, os Estados Unidos exportam mais carros fabricados por empresas alemãs em solo americano do que importam veículos fabricados na Alemanha.

O Governo alemão admitiu, contudo, que já se resignou com o fim da atual isenção das tarifas americanas sobre o aço e o alumínio, isenção que termina a 1 de maio, apesar dos esforços para a prorrogar e da queixa de Berlim apresentada à Organização Mundial do Comércio.

Fabricantes alemães de aço receiam que a medida de Washington possa desencadear um ciclo de contra-tarifas, sendo certo que a UE já ameaçou com tarifas sobre importações como uísque, motorizadas e jeans. Em comunicado, a Federação das Indústrias Alemãs disse que “a ameaça de tarifas punitivas cria um sério teste de resistência ao relacionamento transatlântico”.

No último ano e meio, a chanceler alemã viu a sua popularidade cair dramaticamente em Washington. A proximidade com Barack Obama, para quem Merkel era o porta-estandarte da democracia liberal, transformou-a num alvo fácil para Donald Trump, que continua a queixar-se publicamente do superavit comercial da Alemanha e dos baixos gastos do país com a defesa.

Berlim tem protestado por causa da falta de canais diretos de comunicação com a Casa Branca. Na realidade, até à confirmação do ex-colaborador da Fox News, Richard Grenell, como embaixador de Trump na capital alemã, esta quinta-feira, o cargo ficou vago durante 15 meses.