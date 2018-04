Kremlin, Washington e NATO reagem ao entendimento entre as Coreias

O Kremlin saudou esta sexta-feira as "novidades muito positivas" relativamente à paz entre as duas Coreias, que anunciaram a intenção de acabar este ano com a guerra, de forma permanente.

"Esta é uma notícia muito positiva", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O Presidente russo, Vladimir Putin, "sublinhou repetidas vezes que uma solução viável e estável da situação na península coreana só podia basear-se no diálogo direto e hoje vemos que o diálogo direto se realizou", sublinhou.

Trump satisfeito, mas “só o tempo o dirá”

Também o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinalou com agrado o "encontro histórico" entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul depois de "um ano furioso de lançamentos de mísseis e de testes nucleares".

"Estão a acontecer coisas positivas, mas só o tempo o dirá", escreveu Trump no Twitter.

Noutra mensagem naquela rede social, Trump afirma que os norte-americanos devem estar "muito orgulhosos" do encontro.

"A guerra coreana vai acabar! Os Estados Unidos e todo o seu grande povo devem estar muito orgulhosos do que está a acontecer na Coreia", escreveu.

Apoio da NATO

Por sua vez, o secretário-geral da NATO disse que a Aliança Atlântica apoia plenamente uma solução política para a tensão na península da Coreia, destacando os progressos e os compromissos assumidos pelos líderes das duas Coreias.

"A NATO apoia plenamente uma solução política para a tensão na península. Acolhemos com agrado os progressos feitos hoje, e os compromissos que os dois líderes fizeram para resolver os problemas de forma pacífica", comentou Jens Stoltenberg em conferência de imprensa, após a primeira fase da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, a decorrer em Bruxelas.

No final de uma cimeira entre os líderes da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e da Coreia do Sul, Moon Jae-in, os dois países vizinhos disseram que vão procurar, com os Estados Unidos, e talvez também com a China, "declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente".

Os líderes das duas Coreias acordaram também tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana.