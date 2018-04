José Eduardo dos Santos deixa liderança do MPLA para João Lourenço em setembro

O MPLA aprovou esta sexta-feira a realização de um congresso extraordinário na primeira quinzena de setembro deste ano e a candidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ocupado desde 1979 por José Eduardo dos Santos.

A informação consta de uma nota enviada à agência Lusa pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder desde 1975, a propósito da reunião de hoje do bureau político, orientada por José Eduardo dos Santos. "O bureau político aprovou a proposta de resolução e o cronograma de preparação e realização do 6.º Congresso Extraordinário do partido, a ter lugar na primeira quinzena de Setembro próximo e, consequentemente, aprovou a candidatura do camarada João Lourenço, atual vice-presidente, ao cargo de presidente do MPLA", lê-se.

João Lourenço foi eleito Presidente de Angola em agosto do ano passado, mas Eduardo dos Santos manteve a chefia do partido. Em março deste ano, o ex-chefe de Estado anunciou a realização de um congresso para “resolver” a liderança no partido, a convocar para dezembro deste ano ou abril de 2019 (a bicefalia no partido no poder desde 1975 já vinha sido abertamente criticada pelos militantes). O ex-chefe de Estado angolano alegou na altura pretender envolver-se “pessoalmente” na preparação das primeiras eleições autárquicas no país. No entanto, essa proposta não terá sido bem recebida e, por isso, o Comité Central do partido reuniu-se novamente para decidir uma nova data, setembro, conforme foi agora divulgado.