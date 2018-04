Filho do príncipe William e de Kate Middleton já tem nome: Louis

Já é conhecido o nome do filho do príncipe William e de Kate Middleton, que nasceu na passada segunda-feira. Chama-se Louis Arthur Charles e é o terceiro filho do casal real britânico

A duquesa fora admitida na segunda-feira de manhã no Hospital de St. Mary, em Londres, com sinais de “Início de trabalho de parto”. O príncipe William assistiu ao nascimento do filho, que veio ao mundo às 11:01 (mesma hora em Lisboa) e é o quinto na linha de sucessão ao trono.