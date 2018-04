Espanha sai à rua depois de proferida sentença de abuso sexual – e não de violação

Vários protestos irromperam em toda a Espanha depois de cinco homens, acusados de violação coletiva de uma jovem durante o festival de touros de Pamplona em 2016, terem sido considerados culpados da ofensa menor de abuso sexual. O ataque provocou um clamor nacional, assim como o julgamento subsequente, que foi amplamente criticado por ter sido um interrogatório à jovem de 18 anos em vez de aos homens que a atacaram.

Os vereditos foram conhecidos num tribunal na capital da região de Navarra, no norte do país. Os cinco homens foram condenados a nove anos de prisão, cinco anos de liberdade vigiada e a pagar à jovem 10 mil euros cada. Um agente da Guardia Civil também foi multado em 900 euros por roubar o telefone da jovem após o ataque.

“Esta justiça é treta!”, “Não é abuso, é violação!” e “Se eles tocam numa de nós, tocam em todas” foram algumas das palavras de ordem gritadas em Pamplona e noutras cidades espanholas depois de se conhecer o veredito. Os homens foram considerados culpados de “abuso sexual contínuo” na madrugada de 7 de julho de 2016, mas não de violação.

Os homens, que se ofereceram para acompanhar a jovem até ao carro, levaram-na para a entrada de um prédio, atacaram-na e filmaram o ataque. A vítima foi mais tarde encontrada a chorar num banco, e descreveu os agressores à polícia, que os prendeu no dia seguinte. Os advogados de defesa dos cinco homens alegaram que a jovem consentira e deixara um dos homens beijá-la, argumentando ainda que 96 segundos de vídeo – com a jovem imóvel e de olhos fechados durante o ataque – eram prova de consentimento.

De acordo com a lei espanhola, a ofensa de abuso sexual difere da violação, na medida em que não envolve violência ou intimidação. Um dos juízes chegou mesmo a argumentar que os homens deveriam ser ilibados de todas as acusações, com exceção do roubo do telefone.