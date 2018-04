Desta vez foi a vez de Merkel mas Trump também não cedeu

Numa semana, Donald Trump foi o anfitrião de dois outros líderes mundiais com enorme peso e uma igualmente pesada lista de exigências. Emmanuel Macron, presidente de França, esteve nos Estados Unidos no início da semana e Angela Merkel, chanceler alemã, chegou esta sexta-feira. Na pasta levava missões coincidentes com as de Macron: tentar que o acordo para o fim do programa nuclear do Irão não caia e garantir que as tarifas que Trump impôs à importação de aço e alumínio continuam sem afetar a Europa depois de dia 1 de maio, que é o fim anunciado do período de excepção que o presidente concedeu aos seus aliados europeus quando tornou públicos os seus planos de fomento económico interno.

A visita de Macron “era uma visita de Estado”, a de Merkel uma “visita de trabalho”, mas nenhum deles saiu de lá com certezas. Macron conseguiu apenas deixar no ar a possibilidade de um novo acordo em relação ao Irão - que concordou, em 2015, em deixar de lado o seu programa de enriquecimento de urânio para fins bélicos em troca de um alívio das sanções - que incluísse as novas exigências da administração Trump. Merkel, aqui, concorda com Trump e disse aos jornalistas que “o acordo atual não chega”. A relação entre Trump e Merkel é um glaciar em comparação com aquela capturada em milhares de disparos de câmara quando Macron foi recebido. Donald Trump tem um problema com a balança comercial que o seu país mantém com a Alemanha, francamente pendente para este lado do Atlântico e com os compromissos dos alemães com a extensão do orçamento da defesa, abaixo dos níveis pedidos pela NATO. Isto para não falar da questão do ambiente, uma bandeira de Merkel e dos seus parceiros de coligação e muito menos da posição da chanceler em relação aos refugiados, que foi das mais benevolentes de toda a Europa - o completo contrário de Trump.

No fim do almoço de trabalho, Merkel disse que o assunto das tarifas tinha sido discutido mas que “a decisão está nas mãos do Presidente”. Quando ao orçamento para a NATO, Trump reforçou a necessidade de os países se comprometerem com “2% do seu Produto Interno Bruto e talvez até muito mais”. Fê-lo sem mencionar o Alemanha.

A seguir, os dois líderes debruçaram-se sobre as tarifas e Trump deixou claro que os Estados Unidos querem uma relação “justa e recíproca” com a União Europeia e citou o défice nas relações comerciais. Vários analistas dizem que a isenção das tarifas de 10% sobre o alumínio e 25% sobre o aço de que neste momento a União Europeia goza pode acabar se a Europa não aceitar rever a sua posição dominante. De todos os sectores, o automóvel alemão é aquele que mais dores de cabeça dá a Trump - e aquele que a Alemanha mais preza. Na questão da Coreia do Norte, Trump agradeceu a Merkel a “pressão” sobre o regime de Kim Jong-un e garantiu que os Estados Unidos “não serão ludibriados” nas conversações com Pyongyang.