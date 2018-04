Coreias vão assinar um tratado de paz

Numa declaração conjunta, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, assumiram esta sexta-feira o compromisso de trabalhar para a “completa desnuclearização da península coreana”. Como sublinhou Kim Jong-un ao assinar o livro de honra: “uma nova era de paz começou”.

“Não haverá mais guerra na península”, pode ler-se no comunicado, emitido após o encontro histórico que juntou os representantes máximos das duas Coreias. No horizonte está a assinatura de um tratado de paz, passo formal para acabar com o conflito.

A cimeira realizada na zona desmilitarizada entre os dois países mereceu o olhar atento do mundo.

Os sorrisos e os apertos de mão entre os líderes ficam para a posteridade, com o dia a ficar marcado por outro anúncio: o de que o líder sul-coreano visitará a capital do Norte,Pyongyang, no outono.

O encontro desta sexta-feira é o terceiro da história entre dois líderes coreanos e o primeiro em 11 anos. O objetivo é o de preparar a reunião marcada para maio ou junho por Kim Jong-un e pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ainda que poucos analistas confiem nas reais intenções de Kim Jong-un se livrar completamente do programa nuclear, que tem considerado uma garantia de sobrevivência do seu regime e da Coreia do Norte.