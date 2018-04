Presidente do Irão acusa EUA e França de agirem unilateralmente sobre acordo nuclear

O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, acusou esta quarta-feira os EUA e a França de agirem unilateralmente ao anunciarem possíveis planos para reformular o acordo nuclear, assinado em 2015 pelo Irão e por potências mundiais. Rouhani referiu-se desta forma a Donald Trump e às declarações do dia anterior do Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre um possível “novo acordo”: “Juntamente com o líder de um país europeu, está a tomar decisões sobre um acordo entre sete partes. Quem permitiu que fizesse isso?”.

“Como pode um comerciante, um construtor de edifícios, um construtor de torres fazer julgamentos sobre assuntos internacionais?”, questionou-se o Presidente do Irão, referindo-se ainda a Trump. Sobre o Presidente francês, Rouhani disse: “Falei com Macron várias vezes por telefone e uma vez pessoalmente. Disse-lhe explicitamente que não acrescentaríamos nada nem retiraríamos nada do acordo, nem mesmo uma frase. O acordo nuclear é o acordo nuclear”.

O referido acordo prevê um alívio das sanções ao Irão, em troca do não desenvolvimento de armas nucleares, e teve como signatários os EUA, Irão, França, Rússia, Alemanha, China, Reino Unido e União Europeia.

Rouhani já alertara para as “consequências graves” de eventuais alterações ao acordo nuclear. Uma alta autoridade iraniana também fez saber que o país poderia elevar o seu enriquecimento de urânio para 20 por cento a curto prazo se os EUA abandonassem o acordo.

Na terça-feira, durante uma visita de Estado aos EUA, Macron anunciou a vontade de “trabalhar num novo acordo”. “Queremos trabalhar num novo acordo”, declarou o Presidente francês, admitindo, com o Presidente norte-americano ao seu lado, que a versão que se encontra em vigor “não é suficiente”. “Durante meses, afirmei que este acordo não era suficiente, embora nos permitisse ter controlo sobre as atividades nucleares do Irão até pelo menos 2025. Agora, porém, queremos trabalhar num novo acordo.”

Durante a conferência de imprensa conjunta, Trump voltou a criticar o documento, “que nunca deveria ter sido assinado”, responsabilizando quem o assinou: “culpo o Congresso e culpo muita gente por isso”. “Se o Irão nos ameaçar, vai pagar por isso e de uma forma que poucos países alguma vezes pagaram”, acrescentou ainda em reposta à ameaça deixada por Rouhani.