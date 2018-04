Migrantes da América Central chegam à fronteira EUA-México e desafiam ameaças de Trump

Centenas de migrantes da América Central, que viajavam numa caravana através do México, reuniram-se na cidade fronteiriça de Tijuana na quarta-feira e planeiam cruzar os EUA juntos este fim de semana, desafiando as ameaças de Donald Trump. Qualquer entrada ilegal em solo americano deve ser reprimida, anunciou o Presidente americano, que enviou tropas da Guarda Nacional para as regiões fronteiriças.

A secretária norte-americana da Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, já fez saber que a caravana está a ser seguida e que qualquer um que entrar ilegalmente nos EUA ou fizer “uma falsa reivindicação de imigração” será processado.

À chegada a Tijuana, os migrantes disseram aos jornalistas que fugiram das suas casas na Guatemala, El Salvador e Honduras por causa de ameaças de morte feitas por gangues, assassínio de familiares ou perseguição política.

A caravana tornou-se mais um obstáculo nas já tensas relações entre os EUA e o México depois de, no início do mês, Trump ter escrito uma série de tweets pressionando as autoridades mexicanas a interromper a sua marcha.

O ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Luis Videgaray, reuniu-se esta quarta-feira com Kirstjen Nielsen para discutir a migração da América Central. O ministro disse à secretária norte-americana da Segurança Interna que o México tomaria as suas próprias decisões “soberanas” sobre imigração e que a cooperação com os EUA estava condicionada pelos interesses mexicanos.

Em comunicado, sem qualquer referência ao encontro com Videgaray, Nielsen disse que “os indivíduos da ‘caravana’ que procuram asilo ou fazem outros pedidos semelhantes devem procurar proteção no primeiro país seguro em que entram, incluindo o México”. Nielsen também ameaçou processar as pessoas que “treinam” os migrantes para estes fazerem alegações falsas.

A chegada dos migrantes poderá comprometer as negociações sobre o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA, na sigla inglesa), que Trump ameaçou repetidamente rejeitar se o México não reprimir o fluxo de centro-americanos no seu território. Esta semana, o NAFTA também foi discutido em Washington por ministros do Canadá, México e Estados Unidos. Logo na segunda-feira, Trump ameaçou fazer dos controlos de imigração uma condição nas negociações sobre o acordo.