Israel condena a nove meses de prisão polícia que matou jovem palestiniano

Foi condenado a nove meses de prisão o agente de fronteira israelita que, há quatro anos, matou um jovem palestiniano de 17 anos. Para a família de Nadim Nuwarra, a sentença expõe como é “injusto” o sistema judicial de Israel. Ben Deri, que admitiu ter disparado balas reais “por engano”, atingindo o adolescente desarmado, foi considerado culpado por negligência e não por homicídio.

O caso remonta a maio de 2014 e aconteceu junto ao posto de controlo fronteiriço de Betunia, perto de Ramallah, na Cisjordânia. Durante o julgamento, a acusação sublinhou que Nuwarra não representava perigo e que os agentes que controlavam os protestos nesse dia tinham recebido ordens claras para disparar apenas balas de borracha contra os manifestantes.

Ben Deri substituiu as balas originais por munições reais e, de acordo com o relato do jornal israelita “Times”, minutos depois de o jovem ter atirado uma pedra contra as forças de segurança, disparou, atingindo-o no peito.

Um segundo jovem, de 16 anos, morreu durante os mesmos protestos, vítima de fogo real. Mas no caso de Mohammad Abu Thaher não foi feita qualquer detenção. Israel considerou inconclusiva a autópsia realizada ao rapaz.