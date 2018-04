Encontro histórico. Kim e Moon vão plantar um pinheiro com terra e água dos dois países

Kim Jong-un torna-se esta sexta-feira o primeiro líder da Coreia do Norte desde a Guerra de 1950-53 a cruzar a linha de demarcação militar que divide a península coreana. Kim encontra-se com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no primeiro esforço diplomático do género em mais de uma década.

O encontro histórico deverá focar-se nas recentes sugestões do regime de Pyongyang de que poderia estar disposto a abandonar o seu programa de armas nucleares. No entanto, Seul já avisou que seria “difícil” chegar a um acordo neste ponto, uma vez que a tecnologia nuclear e de mísseis da Coreia do Norte avançou muito desde a última vez que os dois lados falaram.

Além das ambições nucleares de Pyongyang, o encontro servirá também para discutir um caminho para a paz na península, de modo a encerrar formalmente a Guerra da Coreia, que decorreu entre 1950 e 1953, e uma série de questões económicas e sociais.

Guardas de honra sul-coreanos vão escoltar os dois líderes para a cerimónia de boas-vindas numa praça em Panmunjom, designada por “aldeia das tréguas” e localizada na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, onde foi assinado o armistício a 27 de julho de 1953, que poria fim à guerra.

Após o período da manhã, os dois líderes almoçam separadamente, com a delegação do Norte a voltar para o seu lado da fronteira. Numa cerimónia à tarde, Kim e Moon plantam um pinheiro com terra e água dos dois países para simbolizar “paz e prosperidade”, após o que caminharão juntos antes de iniciarem uma nova ronda de negociações. Um banquete será servido no lado Sul e os dois responsáveis vão assistir a um vídeo em conjunto, antes de o líder norte-coreano voltar para casa.

Kim Jong-un será acompanhado por nove funcionários, incluindo a irmã Kim Yo-jong, que liderou a delegação do Norte nas Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul no início do ano. A delegação do Sul será composta por sete funcionários, incluindo os ministros de Defesa, Negócios Estrangeiros e Unificação.

O encontro representa um avanço após anos de crescente tensão na península. É o resultado de meses de melhoria das relações entre as duas Coreias e abre o caminho para um possível encontro entre Kim Jong-un e o Presidente dos EUA, Donald Trump.