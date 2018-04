Descobertas cinco prováveis valas comuns no Congo

Investigadores das Nações Unidas descobriram o que pensam ser cinco valas comuns na província de Ituri, no leste do Congo, onde pelo menos 263 pessoas morreram, vítimas de massacres, adianta um relatório da missão de paz da ONU.

Os investigadores não forneceram detalhes sobre o que encontraram, mas disseram que cerca de 120 cidades e aldeias do país foram pilhadas e destruídas entre dezembro e meados de março.

Segundo o documento, que retrata a dimensão da violência entre pastores Lendu e pastores Hema desde o final do ano passado, o conflito provocou uma das mais graves crises de refugiados em África.

A violência nas fronteiras do leste do Congo com o Uganda, Ruanda e Burundi aumentou desde que o presidente Joseph Kabila recusou afastar-se do poder no final do seu mandato, em 2016, o que levou à erosão da autoridade do Estado e deu força a diferentes grupos armados.

Os ataques liderados principalmente pelos Lendu forçaram mais de 60.000 pessoas a fugir para o Uganda, país onde deverão chegar 200 mil refugiados até ao final do ano, segundo as estimativas da agência de refugiados da ONU. Outras dezenas de milhares fugiram para outras cidades dentro do Congo.

Num conflito cujas origens são difíceis de entender, as tensões entre as duas comunidades têm sido alimentadas por divergências sobre direitos de posse de gado, plantações, exploração de minas de ouro e questões de representação política.

A guerra aberta teve entre 1999 e 2007 um dos seus episódios mais sangrentos. Cerca de 50 mil pessoas morreram, também por causa da fome e doenças originadas pelo cenário de guerra civil.