A Arábia Saudita executou 48 pessoas nos primeiros quatro meses do ano, segundo a organização não governamental de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch. Metade dessas execuções dizem respeito a pessoas que foram originalmente condenadas por tráfico de droga não violento, o que tem sido criticado não só pela Human Rights Watch como por outras organizações que consideram as leis penais do reino saudita das mais violentas do mundo. A taxa de execução duplicou desde que o herdeiro ao trono saudita, Mohammed bin Salman, assumiu os destinos do país em junho de 2017, segundo o grupo Reprieve, que combate a pena de morte no mundo: 133 execuções aconteceram nos primeiros oito meses desde o início do seu mandato, comparando com 67 nos oito meses anteriores. Os investigadores da Human Rights Watch, que todos os anos apresentam um relatório com a evolução dos números de execuções, dizem que na China “mais de um milhar de pessoas” foram executadas em 2017 mas que é “impossível saber ao certo”. O Irão está perto das 600, segundo os mesmos números.

Com a terceira maior taxa de execuções do mundo, a Arábia Saudita condena à morte assassinos, violadores, terroristas, ladrões e traficantes de droga. Ao número de penas de morte acresce o medo de que as pessoas não sejam julgadas de forma justa, já que o sistema de justiça também é classificado como “parcial” nos relatórios da Human Rights Watch. Apesar de o governo dizer que a pena de morte funciona como um dissuasor para outros crimes, Sarah Leah Whitson, directora da organização, considera que é preciso um novo sistema: “É suficiente mau que a Arábia Saudita execute tantas pessoas mas pior é que algumas delas nem sequer cometeram crimes violentos. Qualquer plano para limitar as execuções por tráfico de droga têm de incluir melhorias abrangentes a um sistema legal que não oferece igualdades nos julgamentos”, disse num comunicado publicado esta quinta-feira.

Desde 2014, 600 pessoas foram executadas no reino, 200 por crimes relacionados com tráfico de droga. A maioria dos restantes foram executados por terem sido considerados culpados de homicídio mas também há quem tenha recebido uma sentença de morte por prática de incesto e “bruxaria”, refere o mesmo comunicado. As sentenças por homicídio ainda são muitas vezes apoiadas no chamado “quisas”, um princípio islâmico que, se quisermos usar um provérbio, pode traduzir-se mais ou menos como “olho por olho”. Quanto ao tráfico de droga, as decisões são feitas segundo uma fatwa (um “comprovativo” ou uma nova leitura de determinada lei islâmica que tem de ser emitida por uma autoridade religiosa ou governamental) de 1987 que pede a morte a “qualquer traficante que traga droga para o país”.

No mesmo comunicado, a Human Rights Watch conta uma história, relatada por uma fonte judicial sob anonimato. Em 2014, os tribunais sauditas condenaram à morte um homem jordano, Waleed al-Saqqar, por trazer droga na sua carrinha da Jordânia até à Arábia Saudita. O julgamento, segundo a fonte, durou cinco minutos, já que o juiz apenas pediu a al-Saqqar que se identificasse e confirmasse que a carrinha lhe pertencia. Mas isto não é a história toda. Al-Saqqar tinha sido “enganado” por um saudita que lhe ofereceu cerca de 80 mil euros para trazer adubos da Jordânia porque, alegou o homem, tinha terras que precisavam urgentemente desses químicos e não podiam esperar por uma autorização dos ministérios da Saúde e da Agricultura sauditas.

O "Relatório Global da Amnistia Internacional: sentenças à pena de morte e execuções em 2017" apurou que houve pelo menos 993 execuções em 23 países no ano passado, marcando um decréscimo de 4% relativamente a 2016 (1.023) e de 39% em relação ao ano anterior, 2015, quando o relatório anual da AI verificou o número de execuções mais alto desde 1989, 1.634. O príncipe Mohammed bin Salman disse já este ano, à TIME, que está a pensar em reavaliar as leis que regem a pena de morte mas não para os casos de homicídio.