Protestos na Arménia continuam. “É preciso sair à rua e terminar a revolução de veludo”

Foram os seus protestos durante dias sucessivos na capital arménia, Yerevan, que motivaram a demissão do primeiro-ministro Serge Sarkissian mas ainda assim os manifestantes anti-governo continuam insatisfeitos e, por isso, voltaram a sair à rua esta quarta-feira para exigir uma transição política por via de eleições legislativas antecipadas.

Foi o deputado da oposição Nikol Pachinian quem, uma vez mais, encorajou os descontentes, depois de quase 15 dias de protestos que levaram à demissão, na segunda-feira, do primeiro-ministro arménio, que vinha sendo acusado de querer manter-se de forma vitalícia no poder. Terminado o seu segundo mandato enquanto Presidente do país, Serge Sarkissian fora eleito na semana passada primeiro-ministro pelo Parlamento, após uma controversa revisão da Constituição arménia que retirou poderes ao chefe de Estado e reforçou as competências do Executivo. “Nikol Pachinian tinha razão. E eu enganei-me. Há várias soluções para esta situação mas eu não irei adotar nenhuma delas”, admitiu Sarkissian no dia da sua demissão.

O primeiro-ministro demissionário vinha também sendo criticado pela sua alegada - e demasiada, segundo algumas vozes opositoras - proximidade com Vladimir Putin. Na segunda-feira, o porta-voz do Presidente russo, Dmitry Peskov, disse que Moscovo está a acompanhar “atentamente” os eventos na Arménia, tida como um país “extremamente importante” para a Rússia. Questionado sobre se a Rússia irá de alguma forma interferir no que está a acontecer, Dmitry Peskov afirmou que se trata de um assunto “exclusivamente interno” e portanto “qualquer ação russa seria absolutamente desapropriada”.

Karen Karapetian, antigo primeiro-ministro arménio (exerceu o cargo imediatamente antes de Serge Sarkissian) foi chamado a substituir interinamente o primeiro-ministro. Karapetian foi presidente da Câmara de Yerevan e, durante cinco anos, trabalhou como executivo na Gasprom, a poderosa companhia estatal de gás russa.

Para acalmar a contestação e pôr fim à atual crise política, Karapetian admitiu esta quarta-feira a possibilidade de se realizaram eleições antecipadas. “Se as pessoas quiserem escolher Nikol Pachinian, então vão poder fazê-lo”. Já Nikol Pachinian acusou hoje o Partido Republicano arménio (no poder) de querer aproveitar-se da demissão de Sarkissian e não ter intenções de mudar seja o que for. “Não podemos concordar com a nomeação [de Karapetian] e não podemos permitir que este sistema corrupto se mantenha”, afirmou o líder da oposição, deixando de seguida um apelo à população. “É preciso sair à rua e terminar a revolução de veludo”, disse, em referência aos protestos pacíficos de dezembro de 1989 que levaram ao fim do regime comunista na antiga Checoslováquia, 41 anos depois.