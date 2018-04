Macron critica isolacionismo perante o Congresso norte-americano. “Fechar a porta ao mundo não vai parar a evolução do mundo”

No meio de tantos apertos de mão e sorrisos, que não passaram despercebidos a boa parte da comunicação social, o discurso de Emmanuel Macron no Congresso norte-americano, esta quarta-feira, acabou por ser quase uma reprimenda a Donald Trump. O Presidente francês criticou o nacionalismo e o isolacionismo, decrevendo-os como uma ameaça à prosperidade global, e lembrou que há “dois caminhos” a seguir. “Um e outro podem ser tentadores e podemos sentir-nos tentados a usá-los como um remédio temporário para os nossos medos. Mas fechar a porta ao mundo não vai parar a evolução do mundo. Isso não irá acabar com o medo dos cidadãos, antes inflamá-lo”, disse Macron, que pediu ainda aos EUA para “reinventarem o multilateralismo” que eles próprios criaram. “Os direitos humanos, os direitos das minorias e a partilha de valores são a verdadeira resposta para os problemas do mundo.”

Enquanto discursava, Macron foi sendo aplaudido pelos congressistas norte-americanos. Voltou ao tema do acordo nuclear do Irão para assumir uma posição ligeiramente diferente da assumida na conferência de imprensa conjunta com Donald Trump, na terça-feira, na Casa Branca. Enquanto aí disse estar disponível para trabalhar “num novo acordo” com os EUA, esta quarta-feira afirmou que, por mais incompleto e insatisfatório para algumas partes que o acordo seja, “e é”, “não deve ser abandonado sem que haja uma alternativa mais substancial”. Já Trump tem sido mais coerente neste assunto. Não concorda com o acordo desde o início e, na terça-feira, segundo dia da visita de Macron aos EUA, afirmou que o documento, “insano, ridículo e terrível”, nunca deveria ter sido assinado. O único ponto em que os dois líderes parecem estar de acordo é na certeza de que o Irão “não pode ter armas nucleares, nem agora, nem nos próximos cinco ou dez anos”, segundo afirmou o Presidente francês, sublinhando contudo que essa linha vermelha não poderá traduzir-se numa guerra no Médio Oriente.

Esperava-se que Emmanuel Macron aproveitasse a sua visita ao EUA para falar sobre outros assuntos, como as alterações climáticas e a relação comercial entre os EUA e a União Europeia, e foi precisamente isso que ele fez. Quanto ao primeiro tema, mostrou total confiança de que os EUA vão voltar a integrar o acordo de Paris. Sublinhou também que não haverá um “planeta B” a que recorrer quando a “poluição dos oceanos, as emissões de CO2 para a atmosfera e a destruição da biodiversidade” impedirem-nos de viver no nosso. “Temos de trabalhar juntos para tornar este planeta grande outra vez”, afirmou, usurpando-se assim do muito badalado slogan de Trump sobre a América.

Sobre a relação comercial entre os EUA e Europa, Macron afirmou em primeiro lugar que “uma guerra comercial entre aliados não é coerente” nem positiva, uma vez que irá “destruir empregos, aumentar preços e afetar sobretudo a classe média”, e depois pediu uma isenção das taxas que os EUA pretendem impor às importações de aço e alumínio.

Macron trouxe ainda a Síria para a conversa e lembrou os atentados terroristas que afetaram os EUA e a Europa ao longo dos últimos cinco anos para tentar convencer Trump a não ordenar a retirada das suas tropas da região afetada pelo conflito civil. “São o preço horroroso a pagar pela liberdade e pela democracia. É por isso que estamos hoje juntos na Síria, para combater estes grupos terroristas que procuram destruir tudo aquilo em que nós acreditamos”.