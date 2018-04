“Inexplicável, arbitrária e caprichosa”: terceiro juiz federal ataca diretiva de Trump contra “sonhadores”

Um terceiro juiz federal ordenou esta terça-feira que a administração Trump reinicie o programa que protege jovens imigrantes indocumentados, conhecidos como “sonhadores”, da deportação e que aceite novos candidatos ao programa. O Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) é um programa federal implementado pela administração de Barack Obama em 2012 para impedir a deportação de jovens imigrantes indocumentados que foram levados para os EUA em crianças.

Defendendo que a decisão de Trump de pôr fim ao DACA era “praticamente inexplicável”, o juiz distrital John Bates disse que manteria o pedido por 90 dias para dar ao Departamento de Segurança Interna oportunidade para “explicar melhor” a sua decisão. Na sua decisão de 60 páginas, Bates escreveu que “a rescisão do DACA foi arbitrária e caprichosa porque o Departamento não explicou adequadamente a sua conclusão de que o programa era ilegal”.

Dois juízes de tribunais distritais, em São Francisco e Brooklyn, ordenaram anteriormente que o DACA fosse poupado. No entanto, Bates foi mais longe ao ordenar que a administração aceite novos pedidos enquanto o litígio continua. Bates é também o primeiro nomeado republicano a decidir sobre o assunto. O juiz Nicholas Garaufis, do Tribunal Distrital Federal de Brooklyn, e o juiz William Alsup, do Tribunal Distrital Federal de São Francisco, foram indicados por Bill Clinton.

Desde que o programa foi criado em 2012, inscreveram-se no DACA cerca de 700 mil imigrantes. A 5 de setembro do ano passado, o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, disse que a administração Trump acabaria com o DACA em seis meses, argumentando que o programa era inconstitucional. A decisão desencadeou um aceso debate no Congresso, onde os legisladores acabaram por não conseguir um acordo que preservasse o programa em troca das prioridades de Trump para a imigração, incluindo o financiamento para o muro de fronteira com o México e novos limites à imigração ilegal.

Numa declaração divulgada esta terça-feira, um porta-voz do Departamento de Justiça, Devin O’Malley, disse que a ordem “não muda a posição do Departamento sobre os factos: o DACA foi implementado unilateralmente depois de o Congresso recusar estender benefícios a este grupo de estrangeiros ilegais”. “O Departamento de Segurança Interna agiu, portanto, dentro da sua autoridade legal ao decidir derrubar o DACA de uma forma ordenada. O Departamento de Justiça continuará a defender vigorosamente essa posição e aguarda com expectativa reivindicar a sua posição em futuros litígios”, acrescentou.