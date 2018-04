Idlib em risco de se tornar nova catástrofe humanitária na Síria, ao estilo de Alepo

Os dois maiores especialistas das Nações Unidas sobre a Síria alertam para uma catástrofe humanitária ao estilo de Alepo em Idlib, o último território importante ainda sob o controlo de rebeles. Jan Egeland, chefe do grupo de trabalho humanitário da ONU para o país, disse que todas as suas energias, “atualmente e nas próximas semanas, estarão dedicadas a evitar um novo desastre humanitário”.

Descrevendo Idlib como “uma área gigante de deslocamento”, Egeland lembra que “mais de metade da população de dois milhões em Idlib já foi deslocada, várias vezes nalguns casos”. É necessário “um fim negociado para o conflito” na região localizada no noroeste da Síria, “não se pode ter uma guerra a decorrer no maior agrupamento de refugiados e deslocados no mundo”, referiu o responsável, citado pelo jornal inglês The Guardian.

“O meu medo é que o governo sírio diga que o lugar está cheio de ‘terroristas’ e que, por conseguinte, a guerra pode ser desencadeada como aconteceu durante os cercos em Alepo e Ghouta Oriental... Sim, há tipos maus que usam barba, mas também há muito mais mulheres e crianças que merecem proteção. Não se pode travar uma guerra como se todos fossem terroristas ou então será um pesadelo”, acrescentou.

As declarações de Jan Egeland foram secundadas pelo enviado especial da ONU à Síria, Staffan de Mistura, que afirmou esperar que “esta seja uma ocasião para garantir que Idlib não se torne na nova Alepo, na nova Ghouta Oriental, porque as dimensões são completamente diferentes”.

Segundo dados das Nações Unidas, cerca de 300 mil deslocados internos chegaram à província de Idlib desde agosto do ano passado e, desde o início deste ano, já há 700 mil novos deslocados em toda a Síria. Um ataque do governo sírio na região conduzirá muito provavelmente ao movimento massivo de pessoas em direção à fronteira turca.

“Pensei verdadeiramente que 2017 seria o último grande ano de guerra, mas a crise continuou com a mesma ferocidade em 2018. Tornou-se uma tremenda maratona de dor”, disse Egeland.