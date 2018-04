“Eu sei que esta é uma guerra brutal mas mesmo assim foi chocante ouvir o que disseram sobre ela: ‘Marie era uma cadela e agora está morta’”

A jornalista Marie Colvin morreu na Síria pouco depois do início da guerra, em fevereiro de 2012. Os colegas nunca tiveram dúvidas de que aquele morteiro levava o nome dela, que aquele não tinha sido apenas mais um ataque sobre mais uma casa em Homs. Seis anos de investigação no terreno levaram um grupo de advogados a reunir mais de 2.000 documentos que podem vir a provar o papel do regime em vários ataques especificamente dirigidos a jornalistas. O Expresso falou com o homem que liderou a investigação - e com a melhor amiga de Colvin, que tem um desejo: “A razão pela qual este processo é importante é porque pode impedir que os mesmos comandantes e militares que atentaram contra ela sejam impedidos de escapar para a Europa, de viverem vidas confortáveis”

É uma comparação que imediatamente arrepia toda a gente. O massacre de Srebrenica, durante a Guerra da Bósnia, ficou impresso no nosso imaginário comum como uma das maiores atrocidades cometidas em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Em 10 dias mais de 8.000 muçulmanos foram mortos pelos sérvios. Mas isso foi antes da Síria e a Síria veio recalibrar as nossas noções de violência. O alto comissário para os Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, disse recentemente que o que se está a passar na Síria é “o maior desastre cometido por mãos humanas desde a Segunda Guerra Mundial”. Marie Colvin, jornalista do jornal britânico “The Times” na altura do início da Guerra da Síria, morreu em 2012, com 56 anos, na cidade de Homs, quando a sua casa foi atingida por um míssil disparado por forças leais ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad.

Em fevereiro desse ano, depois de enviar uma história sobre o incessante bombardeamento da cidade (à altura com dois milhões de pessoas), retirou-se para uma casa afastada do centro mas rapidamente decidiu regressar ao bairro de Baba Amr, um dos mais violentos, dizendo ao seu inseparável amigo e fotógrafo Paul Conroy: “Isto é como Srebrenica e eu recuso-me a cobrir Srebrenica a partir dos subúrbios”, conta o site “The Intercept”, que publicou há uma semana uma extensa história sobre as circunstâncias da morte da jornalista.

Esta semana, a juíza que está a julgar o processo interposto pela família de Colvin contra o Estado sírio revelou uma parte dos documentos que sustentam a acusação. Já não são só suspeitas - que a família e os amigos nunca tiveram - mas sim factos que provam que aquele não foi só mais um morteiro que explodiu dentro de uma casa aleatória no centro de Homs. Levava um destinatário, ou dois: com Marie Colvin morreu o fotojornalista francês Rémi Ochlik, de 28 anos. Na passada segunda-feira, num tribunal de Washington, a juíza Amy Berman Jackson mostrou uma das provas mais chocantes, em que 18 minutos e 49 segundos de agonia de uma chamada através do Skype registam o pânico: o barulho das explosões que atingiram o complexo onde Colvin estava, os gritos em árabe, os passos de pessoas a fugir, alguém a gritar que precisa de um torniquete para a perna e um grito “ela está morta!”.

Ao longo de seis anos, os advogados do Centro para a Justiça e Responsabilização, recolheram mais de duas mil páginas de documentação que se tornaram a base do caso que a família de Marie Colvin interpôs contra a República Árabe da Síria, em 2016. São milhares de documentos, fotografias, vídeos, transcrições de comunicações internas do governo sírio, depoimentos de desertores e ex-chefes militares que, juntos, mostram como o regime de Bashar al-Assad mantinha sob vigilância todos os jornalistas internacionais no terreno e planeou a morte de Colvin, Ochlik e de todos os que estavam com eles, tal como planeou a de Gilles Jacquier, um jornalista francês morto num ataque no centro de Homs, que o governo atribui aos rebeldes mas que várias pessoas testemunharam ter sido dirigido especificamente a Jacquier.

A investigação começou há seis anos, poucos meses depois da morte de Marie. “Ao fim do primeiro ano já nos tínhamos encontrado com os jornalistas que sobreviveram a esse ataque mas o desafio era encontrar os contactos que estes jornalistas tinham na Síria, os tradutores, os fixers, etc. Muitos deles desapareceram por vontade própria, outros morreram, outros ninguém sabe onde estão, outros estão noutros países ali à volta”, conta ao Expresso Scott Gilmore, o advogado que lidera o caso. “Passamos mais dois anos a visitar dezenas de campos de refugiados, a seguir pistas, a tentar ganhar a confiança de pessoas ou de amigos de amigos das pessoas com quem precisávamos de falar. Eventualmente chegámos à fala com o ativista que geria o centro de imprensa improvisado onde Marie estava e depois, por aí, foi bairro a bairro, porta a porta, fomos entendendo onde viviam e quem eram os desertores do exército que nos podiam mostrar como funcionava a mente do regime.”

“Encontramos vários ‘soldados rasos’ mas por eles fomos chegando mais acima e fomos notando que matar jornalistas era uma política do governo, havia instruções específicas para fazer deles um alvo. Quando chegamos a ‘Ulysses’ [pseudónimo de uma das principais fontes - ver depoimento AQUI https://www.documentcloud.org/documents/4433956-5-Declaration-of-Ulysses-Dated-September-28-2017.html#document/p1], foi mesmo o maior choque. A quantidade de informação que ele nos deu, os detalhes da execução do ataque, foi tudo muito intenso”, continua Gilmore, que fez parte de várias equipas que investigaram esta história no terreno.

Marie Colvin foi das primeiras repórteres a falar sobre os ataques dirigidos a civis que o governo sírio está acusado de ordenar, muito antes de alguém falar em cercos, crimes de guerra, crimes contra a humanidade; antes do longo cerco de Alepo, antes das suspeitas de utilização de armas químicas. Mas quem a conheceu diz que todo este circo mediático lhe faria alguma confusão. “Ela sempre lutou para não ser a história e agora ela tornou-se a história. Ela não ia achar muita piada isto. Pensem mais nas pessoas no que nela, era isso que ela ia querer”, diz ao Expresso, entre emoção e risos, uma das amigas mais próximas de Colvin, a jornalista Katrina Heron - estudaram em Yale, nos anos 70. Pede que não pensemos que ela está contra este processo: “É essencial e completamente inédito que se faça uma investigação deste calibre. Se me fosse permitido falar por ela diria que a razão pela qual este processo é importante é porque pode impedir que os mesmos comandantes e militares que atentaram contra ela sejam impedidos de escapar para a Europa, de viverem vidas confortáveis e que, se o fizerem, sejam presos”, diz. Heron lembra uma mulher completamente destemida mas muito preocupada com os seus amigos. “Era mais ou menos comum a Marie receber contas de milhares de dólares por estarmos horas e horas e horas ao telefone.”

O processo de verificação

Depois de reunirem toda a informação era preciso verificar as fontes, cruzar esses documentos com outros e garantir a segurança das pessoas que deram os seus testemunhos. “Só usámos aquilo que conseguimos confirmar mas foi possível encontrar várias provas para o que os ativistas e ex-militares nos disseram, porque várias fontes nos trouxeram cópias de documentos do governo. Há detalhes que só seriam conhecidos por alguém muito próximo dos níveis mais altos do governo e do exército”, diz Gilmore. Quando ‘Ulysses’ identificou o major-general Rafiq Shahadah como o comandante dos serviços de informação em Homs sabiam que estavam perto do topo. “Vimos documentos que nos mostram que, algumas semanas depois do ataque a Marie, houve uma outra operação em conjunto entre os militares e os serviços de informações. Eles intercetaram chamadas entre um repórter da Al Jazeera e um ativista e estas conversas foram levadas a Shahadah, que ordenou os militares para que neutralizassem a ameaça. As unidades que receberam as ordens foram as mesmas identificadas no ataque a Marie Colvin. Há um mesmo patrão, um modus operandi constante entre as mesmas unidades militares e os chefes dos serviços de informações na vigilância e no ataque ataque a jornalistas em específico.”

O detalhe mais arrepiante foi a transcrição daquilo que os militares sírios disseram quando a confirmação da morte de Marie chegou. Rafiq Shahadah organizou uma festa para os militares que iam chegando. Festejaram a morte dela. “Ok, eu sei que esta é uma guerra brutal mas mesmo assim foi chocante ouvir as palavras que disseram sobre ela: ‘Marie Colvin era uma cadela e agora está morta. Deixem os americanos ajudá-la agora’.”

Os momentos antes

No dia 21 de fevereiro, um dia antes de morrer, Marie Colvin falou com o Channel 4, com a BBC e com a CNN e isso denunciou a sua posição no centro de comunicações improvisado em Baba Amr. Mas o mais importante para ela, naquele dia, foi contar a história de um bebé ferido por estilhaços de um morteiro. “É uma completa mentira que o regime esteja só a tentar atacar terroristas. O regime está a bombardear uma cidade cheia de sírios que passam frio e fome”, disse a Anderson Cooper.

Por volta das 22h de dia 21, uma informante ao serviço do governo sírio terá revelado à Academia Militar de Homs a localização de Colvin, segundo o testemunho de “Ulysses”, hoje em dia no exílio. Colvin e Conroy iam partir de Baba Amr para visitarem um hospital local por volta das 05h de dia 22. Contudo, segundo o testemunho de Conroy, o guia adormeceu e atrasou-se. Os ataques começaram por volta das 9h30 e só aquele complexo, em toda a área, foi atacado, repetida e insistentemente. Treinado no exército britânico, Conroy disse que os disparos não foram aleatórios e que a posição dos jornalistas “estava a ser balizada para os ataques”.

Colvin and Ochlik correram para um edifício subjacente, que foi “imediatamente atingido por um morteiro”. Quem ficou à porta foi atingido pelos estilhaços, um deles era Conroy, o outro Wael al-Omar, tradutor de Colvin. No dia a seguir, ainda segundo a fonte dos serviços secretos ouvida pelos advogados, o chefe dos serviços secretos recebeu um Hyundai Genesis, cortesia de Maher al-Assad, irmão do presidente Bashar al-Assad.

Scott Gilmore diz que o objetivo é agora levar este caso até “às últimas instâncias”, ou seja, ao Tribunal Penal Internacional (ICC, em inglês), mas esse objetivo é como “um nado morto”. Há 128 casos a correr nos tribunais norte-americanos contra o rapto e assassinato de cidadãos norte-americanos na Síria e vários outros na Europa. Um país, normalmente, não se senta no banco dos réus, tem imunidade. O caso da Síria é particularmente complicado porque apesar de os crimes de guerra poderem vir a ser julgados, o país só poderia ser chamado ao ICC depois de referido pelo Conselho de Segurança da ONU, onde se sentam a China e a Rússia, que têm negado a emissão deste mandado. A última tentativa foi em 2014.

“Ou a Rússia e os restantes oponentes mudam de posição ou o regime de al-Assad cai e é trazido ao ICC. É muito difícil qualquer uma destas possibilidades”, diz Gilmore. Então para quê este caso? “Para duas coisas: primeiro porque se algum dos nomes neste processo for considerado culpado e viajar, há a possibilidade de ser detido. Outra possibilidade é emitir um mandado pela Interpol. E também historicamente sabemos que, quando as coisas ficam mais calmas, as chefias dos regimes tendem a tentar viajar para a Europa, a trazer os seus filhos e, se o fizerem, há uma acusação que os pode levar a julgamento.”