Condenado a prisão perpétua o inventor que matou uma jornalista a bordo do seu submarino

Peter Madsen, que foi apresentando sucessivas versões sobre o que tinha acontecido, tinha fantasias sexuais violentas

O inventor dinamarquês Peter Madsen foi considerado culpado do homicídio da jornalista Kim Wall e condenado a prisão perpétua. O veredito, anunciado esta quarta-feira por um coletivo constituído por uma juiza e dois jurados, põe para já uma conclusão a um dos casos criminais mais espetaculares dos últimos anos no país.

Wall, uma jovem e prestigiada jornalista sueca, estava a fazer um trabalho sobre Madsen e encontrava-se a bordo de um submarino que ele próprio tinha construído, quando desapareceu. Madsen começou por dizer que a tinha desembarcado viva e segura e nada sabia dela.

Quando o cadáver de Wall apareceu desmembrado no mar, com ferros inseridos no corpo para se afundar mais depressa, ele admitiu que ela tinha morrido a bordo, mas disse que fora um acidente e que tinha atirado o corpo ao mar. Revelações posteriores sobre a obsessão dele com sexo violento - manifestas em dezenas de vídeos que tinha na sua posse - eliminaram qualquer credibilidade residual que essa versão pudesse ter.

Na Dinamarca, a prisão perpétua é aplicada com relativa raridade, e normalmente implica uma pena efetiva de cerca de 16 anos. Madsen, de 47 anos, pediu desculpa no final do julgamento, mas vai provavelmente recorrer.