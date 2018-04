Celebrando o Yom Atzmau

Como todos os anos por esta data, tão assinalada no calendário de festas de Israel — Yom Atzmaut, o Dia da Independência — os diferentes aviões de combate de que dispõe a Força Aérea, dos velhos Phantom F-4 da Guerra dos Seis Dias até aos moderníssimos F-35, sobrevoam a baixa altitude o bairro antigo de Jerusalém. É meio-dia e dezenas de milhares de israelitas fazem abarrotar parques e jardins da Cidade Santa, entusiasmados por comemorar o 70º aniversário da proclamação do Estado.

Brilha um sol radioso e, como muitos outros israelitas, os Satlow preferem festejar em casa, convidando familiares e amigos. Ambos de origem americana, chegaram nos anos 70 e decidiram fazer a aliyá (imigração para Israel em função do reconhecido direito de retorno de que goza qualquer judeu da diáspora). Michael, vindo da cosmopolita Nova Iorque, e Eleanor, natural da industrial Detroit, conheceram-se num kibbutz situado junto de Rosh Hanikrá, na fronteira com o Líbano.

“Vim porque tinha crescido numa família sionista e decidi emigrar para Israel”, explica Michael, depois de trabalhar incansavelmente no churrasco, mimando os seus convidados com febras, costeletas e salsichas. Tudo de vaca e borrego, é claro. Nada de porco, pois, embora não seja religioso, gosta de manter a tradição da comida kosher. “No meu caso foi uma questão de carácter mais pessoal do que político”, admite Eleanor, que realizou a sua primeira visita procedente da Alemanha (onde trabalhava como professora de inglês) graças ao preço acessível de um voo charter.

Nascida com o apelido de solteira Braun, conta: “Ao contrário dos pais de Michael, os meus nunca me incentivaram a vir para Israel, foi algo que descobri por conta própria”. Enquanto o marido assegura que da grelha continue a correr um fluxo constante de carne na brasa, ela garante que na mesa principal não faltem vários tipos de saladas, húmus (pasta de grão e sésamo típica do Médio Oriente) ou queijos. Nada pode faltar neste dia tão especial para uma trintena alargada de comensais, vindos, na maioria, de países anglo-saxões.

Membros de uma geração chegada a Israel depois da euforia da Guerra dos Seis Dias (1967), sofreram o choque com a realidade provocado pelo subsequente contra-ataque por parte dos vizinhos árabes na Guerra do Yom Kippur (1973). Jovens que vinham ajudar na construção do Estado — talvez mais no caso de Michael do que no de Eleanor, que na verdade fez a aliyá para se casar com ele, que a trouxera da Alemanha a cavalo numa moto BMW —, acabaram por criar raízes. Os Satlow tiveram três filhos, Benjamin, Noa e Yonatan, tendo os dois rapazes ido viver para os Estados Unidos. Michael e Eleanor já são avós de quatro netos, três deles nascidos em Israel.

Guinada “excessiva” para a direita

Não faltam cerveja nem vinho, colocados sobre uma mesa à parte, à sombra de uma árvore, para evitar que o sol os aqueça. Predominam as conversas em inglês, alternando com outras em hebreu. “Nasci no México, de pais americanos, e quando tinha dez anos viemos viver para Israel”, recorda Jacobo, enquanto degusta uma Goldstar (marca de cerveja local). Apesar de ter estudado urbanismo e arquitetura, cedo se dedicou aos computadores e hoje é dono de uma empresa que ajuda a solucionar problemas informáticos de outras, sobretudo no sector da saúde e da medicina.

“O progresso económico desde os anos 80 tem sido incrível e estamos orgulhosos dele”, acrescenta Michael, para quem o segredo do êxito israelita radica numa combinação de vários fatores. “Uma boa educação, os avanços tecnológicos, a eficaz integração dos olim hadashim [novos imigrantes], o Tsahal [Exército] e a nossa capacidade de ultrapassar dificuldades”, enumera. “Mas não devemos esquecer que isto também teve custos para a minoria árabe, que continua a ser discriminada”, sentencia Michael.

Eleanor anda num vaivém incessante entre a cozinha — onde também há chá, café e diferentes tipos de sobremesas e doces — e o jardim, para que os pratos e copos fiquem sempre cheios enquanto os convidados se veem rodeados de pequenas bandeiras israelitas e de uma grande com a inscrição Shalom [paz]. A seu ver “o país guinou muitíssimo à direita, especialmente durante os últimos 20 anos, com ‘Bibi’” (diminutivo de Benjamin Netanyahu, cujo mandato inicial decorreu de 1996 a 1999, tendo reconquistado o poder em 2009). “Mas o facto de continuarmos aqui depois de 70 anos é, só por si, um milagre histórico”, prossegue.

FOTO Amir Cohen/reuters

Que Israel continue a ocupar a Cisjordânia e Jerusalém Oriental e a manter um férreo cerco à Faixa de Gaza é difícil para a maioria dos presentes, nostálgicos do Processo de Oslo, que permitiu uma efémera paz com os palestinianos (1993-2000). Destaca-se na festa a presença da pacifista Sarah Kreimer. “O texto da Declaração de Independência contém a solução para o problema, porque nos incita a tratar os outros como queremos que nos tratem a nós, que também fomos estrangeiros no Egito”, sublinha, repescando a metáfora bíblica. Autora do libro “Vision and division in Israel”, que resume os seus 40 anos de ativismo político, declara-se a favor da coexistência e da reconciliação, tanto com os palestinianos como com o mundo árabe no seu conjunto. “Não devemos perder a esperança”, insiste.

O maior desafio a médio e longo prazo para Israel — que na realidade é um país de cariz ocidental incrustado no epicentro do Médio Oriente — continua a ser a sua integração com os do seu entorno geopolítico. Embora haja alguns, como a Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, que parecem querer normalizar as suas relações diplomáticas com o Estado hebraico, o caminho a percorrer é longo. A tal ajudaria, sem dúvida, uma resolução pacífica do contencioso com o programa nuclear iraniano, que Netanyahu sempre desejou solucionar por via militar.

Não isento de um espírito algo messiânico, o primeiro-ministro israelita utilizou a sua intervenção durante a principal cerimónia institucional para reivindicar que “a independência de Israel reside na capacidade de se defender pelos seus próprios meios”. Não deixa de ter razão, mas também é certo que essa capacidade de autodefesa não teria sido possível sem os Estados Unidos.

A maioria dos presentes no churrasco, com dupla nacionalidade, espera que o seu também Presidente, Donald Trump, compense o ato de transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, prevista para 14 de maio, com um pacto de última hora que permita salvar o acordo entre seis potências (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha) com Teerão, em vez de o abandonar no próximo dia 12 de maio. Neste último caso, as probabilidades de guerra aumentariam exponencialmente. E os dirigentes iranianos não parecem estar a fazer bluff com o lançamento de foguetes, como fez Saddam Hussein em 1991 e 2003. Ameaçam entregar-se de corpo e alma a esse particular duelo pela hegemonia regional que mantêm com Israel.